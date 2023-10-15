زراعة الشاي: علاقات حب مشترك بين الصين وأوروبا

في هذه الحلقة من "عبور الثقافات-Crossing Cultures"، نتتبع أثر الشاي في جبال وويي في جنوب شرق الصين وفي جزيرة ساو ميغيل البرتغالية في جزر الأزور.

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الشاي موجود في العديد من الثقافات، لكن تستطيع الصين أن تتفاخر بحق بأنها المهد التاريخي لهذا الشاي. منذ آلاف السنين، ظل هذا المشروب راسخاً في التقاليد الصينية وهو جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية.

بعض أفضل أنواع الشاي في العالم تنمو في جبال وويي الوعرة في الصين. يحظى طعم ورائحة شاي وويي بشعبية ليس فقط هنا في الصين ولكن في جميع أنحاء العالم. وبفضل الشغف الدائم، يتم استهلاك ملايين أكواب الشاي يومياً. جزر الأزور هي المكان الوحيد في أوروبا الذي ينمو فيه الشاي بكثرة.

يورونيوز زراعة الشاي في جبال وويى.

أفضل شاي من الصين

تعد سلسلة جبال وويي واحدة من أهم مناطق إنتاج الشاي في العالم. يُزرع فيها حوالي عشرة آلاف هكتار من أفضل أنواع الشاي.

''ينمو نوعان من الشاي في جبال وويي. المنطقة هي المصدر الأصلي لشاي أولونغ والأسود"، يقول شياو تشونغ .

ينحدر جيانغ يوانشون من سلالة أسلاف مكونة من 24 جيلاً تتقن فن صناعة الشاي. أسلافه هم الذين اكتشفوا منذ 400 عام كيفية صناعة لابسانغ سوتشونغ "Lapsang Souchong".

عندما يتم تحميص الأوراق المجففة على نار الصنوبر، فإنها تمتص نكهة الدخان وتتخمر قبل ان تتحول إلى شاي سوتشونغ الأسود. تم تقديمه إلى أوروبا في القرن السابع عشر ويعتبر أول شاي أسود في العالم.

يقول جيانغ يوانشون: "الشاي الصيني الأسود معروف بخصائصه الجيدة". "إنه إما أحمر فاتح أو أحمر برتقالي. ويمكن شربه طبيعياً أو مع الحليب والسكر."

خبير الشاي جيانغ يوانشون. يورونيوز

أقدم مزرعة شاي في أوروبا

هذه هي أقدم مزرعة شاي في أوروبا. تقوم تشا غوريانا (Chá Gorreana) بإنتاج الشاي الأخضر والأسود في جزيرة ساو ميغيل في جزر الأزور منذ 140 عاماً. تنتمي مادالينا موتا إلى الجيل الخامس من هذه الشركة العائلية. تحول أسلافها إلى الشاي بعد فشل زراعة البرتقال في الجزيرة. إنه وقت الحصاد الآن، والنشاط مُكثف.

توضح مادالينا موتا، المديرة العامة: "نبدأ في الحصاد عندما تنبت البراعم". "عندما تبدأ في التبرعم، فهذا هو الوقت المثالي لبدء الحصاد." وتتابع قائلةً: " لأن تربتنا حمضية، وهو أمر مثالي للنبات. تمطر بغزارة، والجو ضبابي، والشمس ليست مباشرة. كاليوم حيث يكون الجو غائماً."

تقع جزر الأزور في منتصف الطريق تقريباً بين أوروبا وأميركا الشمالية. هناك، بدأ إنتاج الشاي منذ حوالي 200 عام، وخلال القرن التاسع عشر، بقي معلم شاي صيني كبيرومساعده في الجزر لنقل معارفهما.

تقوم تشا غوريانا بإنتاج الشاي الأخضر والأسود في جزيرة ساو ميغيل في جزر الأزور منذ 140 عاماً يورونيوز

الشاي هو السلعة العالمية الأولى

لكن علاقة البرتغال بالشاي أقدم من ذلك. كان التجار البرتغاليون هم الذين بدأوا في شحن هذا المشروب من الصين إلى أوروبا في القرن الثامن عشر، مما جعل الشاي أول سلعة عالمية.

لم تتغير عملية الإنتاج في مزرعة غوريانا كثيراً منذ 140 عاماً. بعد الحصاد، تؤخذ الأوراق من الحقول وتجفف لبضع ساعات.

تقول مادالينا موتا: "في يوم واحد، نجمع 2500 كيلوغرام من أوراق الشجر لصنع 500 كيلوغرام من الشاي". "لكيلو واحد من الشاي نحتاج إلى خمسة كيلوغرامات من أوراق الشجر."

تنتمي مادالينا موتا إلى الجيل الخامس لهذه الشركة العائلية يورونيوز

آلات من السنوات الأولى للمصنع تقوم بلف أوراق الشجر. وهذا يعطي الشاي طعمه المميز. ثم يتم أكسدتها لفترة قصيرة. يخضع الشاي بعد ذلك لفحص الجودة النهائي قبل تعبئته.

ماريا دا كونسيساو دي سوزا أندرادي هي المسؤولة عن هذا: "أقوم بفرز الأوراق وإزالة البراعم، هذه هي البراعم الصغيرة. وتقول مادالينا موتا: "في يوم واحد، نجمع 2500 كيلوغرام من أوراق الشجر لصنع 500 كيلوغرام من الشاي". "لكيلو واحد من الشاي تحتاج إلى خمسة كيلوغرامات من أوراق الشجر."

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آلات من السنوات الأولى للمصنع تقوم بلف أوراق الشجر. وهذا يعطي الشاي طعمه المميز. ثم يتم أكسدتها لفترة قصيرة. يخضع الشاي بعد ذلك لفحص الجودة النهائي قبل تعبئته.

ماريا دا كونسيساو دي سوزا أندرادي هي المسؤولة عن هذا: "أقوم بفرز الأوراق وإزالة البراعم، هذه هي هذه البراعم الصغيرة. ويحدث هذا لأسباب أكثر جمالية، بحيث يصبح الشاي أفضل وأكثر قتامة وأجود. سبق وأن استخدمنا آلة، لكنها لم تكن بنفس كفاءة ما نقوم به باليد."

بالنسبة إلى مادالينا موتا، المزرعة تعني كل شيء: "هذا المكان هو حياتي، وشغفي، وسأقوم بهذا العمل حتى أموت."

ماريا دا كونسيساو دي سوزا أندرادي يورونيوز

شاي صخري من جبال وويى

بالمقارنة مع الشاي المحمص آليًا، فإن الشاي المصنوع يدويًا مليء بالنكهة. كل شاي له نكهة فريدة من نوعها، والتي تعد واحدة من الجاذبية الحقيقية للشاي الصيني. يقع شاي وويي روك - مجموعة متنوعة خاصة من شاي أولونغ - بين الشاي الأخضر غير المخمر والشاي الأسود المخمر بالكامل. ليو غويينغ، أستاذ في فن معالجة شاي وويي الصخري: "يمر الشاي الصخري بالعديد من خطوات الإنتاج. أولاً، يجب أن تذبل الأوراق بعد قطفها. والخطوة الثانية هي التعامل بلطف مع الأوراق الخضراء. وتستغرق هذه العملية أكثر من عشر ساعات. نغربلها أولاً لتحريكها معًا. فتتحول الحواف إلى اللون الأحمر، ولكن يبقى الوسط أخضر. هذا شبه تخمير. وهذا يعطي أيضًا رائحة زهرية ونكهة فريدة لشاي أولونغ."

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يتفوق ليو غويينغ في فن صناعة شاي وويي الصخري يورونيوز

تتضمن عملية التصنيع أكثر من عشر خطوات. وأهمها التخمير. يجب أن يتم ذلك عند درجة الحرارة المناسبة تمامًا لتتطور النكهات المعقدة. بعد التخمير، يصبح الشاي جاهزًا للخطوة المهمة التالية - التحميص. هذه مرحلة حاسمة يتطور فيها الطعم والرائحة المرغوبة.

"نستخدم الفحم". "إذا لم تكن درجة الحرارة مرتفعة بما فيه الكفاية، فيجب أن تكون طبقة الرماد أرق. وإلا، إذا كانت أكثر سمكا، تنخفض درجة الحرارة، يوضح ليو غويينغ."

يستخدم الرماد لتنظيم درجة الحرارة: "هذا يجعل طعم الشاي أكثر اعتدالاً ويمنحه طعم الصخور"، كما يقول ليو غويينغ.

هناك قول مأثور في جبال وويي: مثلما أثرت آلاف السنين في الكُونْفُوشيُوسِيّة والبوذية والطاوية، أثرت الجبال والأنهار في الشاي. هذا الصفاء هو جوهر تقدير الشاي والذي يتوافق تمامًا مع الثقافة الصينية التقليدية.