من ليون الفرنسية إلى سوتشو الصينية.. هكذا شكّل الحرير صلة الوصل بين الشرق والغرب عبر التاريخ

لقد تم ربط الحرير مع مدينة ليون منذ أكثر من 500 عام. ربما تم تحديد المصير الاقتصادي للمدينة في عام 1540 عندما قرر الملك الفرنسي فرانسوا الأول أن يتوقف كل الحرير الخام الذي يصل إلى فرنسا من إيطاليا وآسيا في ليون أولاً.

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منذ ما يقرب من 5 آلاف عام، كانت سوتشو واحدة من مراكز الحرير الشهيرة في الصين، حيث شكلت هذه المادة الثمينة ثروات هذه المدينة والعالم.

وفي فرنسا، أدت الرغبة في الترف إلى أن تصبح مدينة ليون، من بين جميع الأماكن، واحدة من أعظم مراكز نسج الحرير على وجه الأرض.

تقنية كيسي لنسج الحرير

لقد كان الحرير دائمًا مرادفًا للصين، وتحديدًا مدينة سوتشو. تُعد القنوات والحدائق الكبرى، المعروفة باسم VENICE الشرق، بمثابة تذكير دائم بالثروة التي جمعتها المدينة من خلال تجارتها مع بقية العالم.

واحدة من أغلى التقنيات اليدوية في سوتشو هي كيسي. لقد تم تقدير طريقة نسج الحرير الفريدة هذه، والتي تعتبر متميزة، منذ آلاف السنين. وكما يقول المثل "شبر كيسي، شبر ذهب".

وفي هذا السياق، تشرح ناسجة الحرير ما هويجوان ديسي أن "هذه التقنية تتميز بالألوان الانتقالية في العمل الفني الفسيفسائي".

وتقول: "إذا نظرت عن كثب، ستجد الكثير من الألوان المدمجة. كلما زاد عدد الألوان، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول".

السمة الرئيسية لتقنية النسج هذه تتضمن الخيط أثناء القطع، حيث يستخدم الحائك خيوط الحرير الطبيعي لإنشاء شبكة. بعد ذلك، يتم نسج الخيوط الملونة قبل القطع عند نقاط التحول، لترك علامات تشبه النجوم.

ناسجة الحرير ما هويجوان ديسي يورونيوز

وتضيف هويجوان ديسي: "تقنية كيسي تمتلك أصنافًا لا حصر لها. إن عدد الخيوط والألوان التي تستخدمها متروك للعامل".

في نواحٍ عديدة، تتحدى تقنية كيسي مجتمعنا الحديث سريع الخطى. يمكن أن يستغرق النسج سنوات. إنه عمل محبب نادرًا ما يحصد عائدات سريعة، لكن مع مرور الوقت، يتم الحصول على القيمة الحقيقية.

وتقول هويجوان ديسي: "هناك أسباب لأخذ الأمور ببطء. الهدف هو التوازن. عندما أقوم بتعيين أحد المتدربين، فإن أول شيء أسأله هو ما إذا كان لديهم الصبر أم لا. يمكنك المعرفة من عملهم ما إذا كانوا يضعون قلوبهم في ما يفعلونه".

علاقة ليون الفرنسية بالحرير

لقد تم ربط الحرير مع مدينة ليون منذ أكثر من 500 عام. ربما تم تحديد المصير الاقتصادي للمدينة في عام 1540 عندما قرر الملك الفرنسي فرانسوا الأول أن يتوقف كل الحرير الخام الذي يصل إلى فرنسا من إيطاليا وآسيا في ليون أولاً.

وأدت المراسيم اللاحقة التي أصدرها الملك لويس الرابع عشر ونابليون لشراء منتجات الحرير فقط من ليون إلى تشديد هذا الاحتكار.

منسج جاكارد الشهير يورونيوز

ولكن يمكن القول إن التألق الفني لرجل آخر هو الذي قفز بالمدينة إلى مستوى آخر. كان اسمه جوزيف ماري جاكار، مخترع منسج جاكارد الشهير. أنا ذاهب إلى متحف Maison des Canuts في منطقة كروا روس في ليون لإلقاء نظرة على إحدى هذه الآلات.

من هنا، يشير مدير الإنتاج في مركز Maison des Canuts في ليون فيليبرت فارين إلى أنه "تم تطوير صناعة النسيج بعد اختراع منسج جاكارد الشهير".

ويقول: "قبل منسج الجاكارد، كانت عملية النسج تتطلب شخصين. كنت في حاجة إلى خيّاط، إضافة إلى مساعد على الجانب، كان عليه سحب الحبال لرفع الأوتار".

مدير الإنتاج في مركز Maison des Canuts في ليون فيليبرت فارين يورونيوز

ويضيف قائلًا: "تتم الآن عملية الرفع هذه باستخدام آلة الجاكارد. وحتى لو كان النسج والضغط على الدواسة لا يزال متعبًا طوال اليوم، فهو أقل بكثير من الاضطرار إلى سحب تلك الخيوط".

ويرى فارين أن هذا المنسج يُعتبر أول آلة كمبيوتر، "حيث يتكون من عنصرين: البطاقة المثقبة وبرنامج التصميم المبني على النظام الثنائي. حفرة بعد حفرة، واحد، صفر. وتقوم الآلة بقراءة هذه البطاقة المثقبة، والتي تتوافق مع ما إذا كان الخيط مرفوعًا أم لا".

الحرير والحركة الاجتماعية في مدينة ليون

لن تكون هذه قصة فرنسية بدون ثورة، وكانت ثورات سكان المدينة أو النساجين أيضًا حافزًا لعصر الحركة الاجتماعية التي جلبت حقوقًا أكثر عدالة للعمال.

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لكن الحرير شكّل مدينة ليون بطرق أخرى أيضًا. واحدة من أكثر هذه المعالم وضوحًا هي هندستها المعمارية، وخاصة الممرات السرية العديدة التي تتقاطع في المدينة، والمعروفة محليًا باسم الترابول. سمح ذلك للنساجين والتجار الآخرين بحمل بضائعهم بسرعة

في أوج هذه المهنة، كان نسج الحرير في ليون يوظف ما يقرب من 30 ألف شخص. واليوم، أصبحت مهنة صغيرة.

يعتبر منسج سانت جورج واحد من آخر مراكز النسج التقليدي في المدينة. هنا يتخصص فيرجيل ووالده لودوفيتش في أرقى المصنوعات الحريرية.

منسج سواريري سانت جورج يورونيوز

ويقول لودوفيتش: "إنها مهمة خاصة إلى حد ما. أنا أعمل حاليًا على هذه الآلة. إنها تقنية قديمة جدًا يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. إنه أمر استثنائي إلى حد ما لأنني أمزج بين خيوط الحرير والخيوط الذهبية".

ويضيف: "هناك اهتمام تاريخي بهذه المهنة، نظرًا لأن عمر الآلات هنا يزيد عن قرنين من الزمان، ولكنها ليست قديمة على الإطلاق من حيث ما يمكنها القيام به، لأننا سنفعل بالضبط ما لا يمكن للآلات الحديثة القيام به".

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تقع ليون في الطرف الغربي من طريق الحرير، وحتى اليوم تُسمى عاصمة الحرير. وعلى الرغم من أن أنوالها قد لا تنسج كما كانت تفعل من قبل، إلا أن الأقمشة الموجودة هنا لا تزال الأفضل.

دودة القز في الصين

حتى يومنا هذا، تعد سوتشو مركزًا رئيسيًا للحرير. ويرجع نجاحها الدائم جزئيًا إلى شجرة التوت، حيث يزدهر هذا الطعام المفضل لديدان القز في هذا الجزء من الصين.

ويشير مزارع دود القز تشو دان إلى أن "هذا هو المكان الخاص بنا حيث تتغذى دودة القز على أوراق الشجر".

تربية دود القز في الصين يورونيوز

ويقول: "يبلغ إجمالي العمر الافتراضي لدودة القز 46 يومًا، مع خمس مراحل. وفي الأيام الثلاثة الأولى من المرحلة الخامسة، يلتف في شرنقة بيضاء. أطول حرير يمكن أن يصل إلى 1800 متر".

ويضيف: "بحيرة تايهو هي موطن الحرير. في الواقع، الحرير هو أثمن هدية تقدمها لنا دودة القز".