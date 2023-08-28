سيول طينية وانهيارات صخرية وانزلاقات للتربة تفتك بحياة 13 شخصا في طاجيكستان إثر أمطار غزيرة

بقلم: يورونيوز

أشارت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ في طاجيكستان إلى أن "خطر انزلاقات التربة والسيول الطينية والانهيارات الصخرية لا يزال مرتفعا".

قضى 13 شخصا على الأقل إثر هطول أمطار غزيرة في وسط طاجيكستان، بالقرب من دوشنبه عاصمة هذه الجمهورية الجبلية في آسيا الوسطى، وفق ما أعلنت الاثنين الإدارة الرئاسية في هذا البلد الذي غالباً ما يتعرض لكوارث طبيعية.

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وجاء في بيان مقتضب نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس البلاد إمام علي رحمن: "بسبب الأمطار الغزيرة، وقعت كارثة طبيعية أمس تسببت في مصرع 13 شخصا، من بينهم 11 في فاهدات و2 في روداكي".

وبعث الرئيس الذي يتولى السلطة منذ عام 1992، بتعازيه إلى عائلات ضحايا هذه الكارثة الطبيعية التي تعد من بين الأكثر فتكاً في السنوات الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ في طاجيكستان لوكالة فرانس برس: "إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في 27 آب/أغسطس تسببت في سيول طينية وانهيارات صخرية وانزلاقات تربة" في عشرات المدن.

وفي شباط/ فبراير، لقي 19 شخصاً حتفهم في انهيارات ثلجية في طاجيكستان، الدولة المتاخمة لأفغانستان والصين وأفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.