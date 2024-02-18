EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: مظاهرة حاشدة في فولفسبورغ الألمانية ضد العنصرية وخطط المين المتطرف لتهجير الأجانب

مظاهرة ضد اليمين المتطرف في مدينة فولفسبورغ الألمانية
مظاهرة ضد اليمين المتطرف في مدينة فولفسبورغ الألمانية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تحت شعار "من أجل الديمقراطية والتماسك"، تظاهر نحو 6 آلاف شخص وسط مدينة فولفسبورغ الألمانية ضد اليمين المتطرف.

اعلان

ودعت إلى هذه المظاهرة، من بين منظمين آخرين، مجموعة فولكس فاغن التي قال رئيسها التنفيذي أوليفر بلوم إن "الناس يخرجون حالياً إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا من أجل الديمقراطية والحرية. من أجل قيم التسامح والكرامة الإنسانية، والانفتاح على العالم. لا ينبغي أن نعتبر الديمقراطية والحرية من المسلمات، الدفاع عن هذه القيم واجبنا".

وتشهد ألمانيا منذ أسابيع احتجاجات كبيرة ضد التطرف اليميني، وخاصة حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للاجئين والمهاجرين، وذلك  بعد أن كشفت منصة تحري الحقائق الألمانية "كوركتيف" في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، أن متطرفين عقدوا اجتماعا لمناقشة خطة ترمي لطرد جماعي لبعض الأجانب، وأشخاص من أصول أجنبية من ألمانيا.

وقالت المنصة إن أعضاء من حزب "البديل" ونازيين جدد ورجال أعمال اجتمعوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في مدينة بوتسدام المجاورة لبرلين، للبحث في خطة لطرد أجانب من ألمانيا.

وأثار هذا الاجتماع موجة انتقادات وسخطاً في الأوساط السياسية وفي الشارع الألماني، وعدّت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر أن هذا الاجتماع يذكّر بـ"مؤتمر وانسيي" حيث خطط النازيون لإبادة يهود أوروبا في 1942.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ترامب: بايدن "أحمق" وكل قنبلة أمريكية تسقط على اليمن تكلف مليون دولار

"مهرجان العراة" الشهير في اليابان.. 9000 رجل تجردوا من ملابسهم للصراع من أجل العصا المقدسة

تعرّف على مستعمرة أليكسي نافالني الجزائية: "الذئب القطبي" حيث يخيم الظلام والصقيع والتعذيب الوحشي

تطرف ألمانيا معاداة الأجانب- هجوم مظاهرات يمين متطرف