أين تُكمم أفواه الصحفيين وتُقيد حرية التعبير في أوروبا؟

في حين انخفض عدد التهديدات الخطيرة بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق، إلا أن الصحفيين استمروا في التعرض للترهيب والمراقبة والاعتداء والاحتجاز في أوروبا في عام 2023.

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يتزايد القلق بشأن سلامة وحرية الصحفيين في جميع أنحاء أوروبا. ففي دول مثل بيلاروسيا وروسيا بشكل خاص، تمّ التجسس على أعضاء وسائل الإعلام بشكل غير قانوني حيث تعرضوا لدعاوى قضائية مسيئة، وتمّ اعتقال البعض منهم.

وفي دول غرب أوروبا عانى بعض الصحفيين من المشاكل أيضا، وهذا ما خلص إليه التقرير السنوي لهذا العام، والصادر يوم الثلاثاء عن مجلس أوروبا.

رغم تراجع عدد الصحفيين الذين قتلوا في أوروبا في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، فالتهديدات التي تواجهها وسائل الإعلام في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا البالغ عددها 46 دولة أصبحت أكثر تنوعا، مما يجعل مهام الصحفيين وتنقلهم أكثر صعوبة.

ويتناول التقرير، الذي يحمل عنوان "حرية الصحافة في أوروبا: حان الوقت لتغيير المسار"، تقييم القضايا الرئيسية التي تقوّض حرية الصحافة في أوروبا.

وتشمل هذه التهديدات: التخويف، والاحتجاز، والتشريعات المقيدة، والدعاوى القضائية المسيئة، والهجمات على وسائل الإعلام العامة وغيرها.

الصحفية فيفيان سلامة برداء يحمل اسم زميلها مراسل وول ستريت جورنال، إيفان غيرشكوفيتش، المحتجز في روسيا خلال حفل العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن Jose Luis Magana/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

من إجمالي 285 تنبيهًا بشأن التهديدات والاعتداءات الخطيرة على حرية الإعلام بأوروبا، جاء ما يقرب من 15 في المائة منها من روسيا وحدها حيث يواصل الكرملين اضطهاد الصحفيين الذين انتقدوا خططه، بما في ذلك أولئك الذين فروا إلى الخارج.

وفقا لمؤلفي التقرير، فالتهديد المتمثل في عنف المافيا حاليا "يخيم كالسحب الداكنة فوق الصحفيين الذين يتابعون إيقاع الجريمة"، وخاصة أولئك الذين يحققون في تجارة المخدرات.

التهديدات في أوروبا: الأرقام

تتأرجح التهديدات التي يواجهها الصحفيون في جميع أنحاء أوروبا بين الاعتداءات الجسدية والموت والاحتجاز والمراقبة غير القانونية وتشويه وسائل الإعلام من قبل السياسيين والتكميم والرقابة التي تفرضها الحكومة.

توزيع التنبيهات بين عامي 2015 و2023 على مستوى أوروبا

تمثل التهديد الكبير للسلامة الجسدية للصحفيين في عام 2023 في الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا. وفي العام الماضي، استهدفت الضربات الروسية بوهدان بيتيك وأرمان سولدين أثناء تغطيتهما للحرب في أوكرانيا. كما تمّ تسجيل إصابات كثيرة في صفوف الصحفيين.

توزيع التنبيهات لكل دولة (على مستوى أوروبا) 2023

قُتل عضو إعلامي آخر، وهو حارس الأمن بال كولا عام 2023 في هجوم على محطة تلفزيون القناة العليا في ألبانيا. وكانت حالة كولا هي الحالة الوحيدة التي قُتل فيها عامل إعلامي خارج منطقة الحرب.

كان هناك ما مجموعه 41 تنبيهًا يدين الهجمات على السلامة الجسدية للصحفيين وسلامتهم في عام 2023: 11 منها جاءت من الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا؛ أربعة من فرنسا؛ أربعة من تركيا؛ ثلاثة من إيطاليا؛ وثلاثة من صربيا.

يظل الاحتجاز عقوبة شائعة للصحفيين الذين ينتقدون قادة بلادهم وخاصة في روسيا وبيلاروسيا. اعتبارًا من نهاية عام 2023، تم اعتقال 59 صحفيًا في بلدان بجميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. وتم اعتقال 65 منهم في روسيا وبيلاروسيا.

وتمّ اعتقال ما لا يقل عن 18 صحفياً العام الماضي في تركيا، في حين اعتقلت بولندا بابلو غونزاليس والمملكة المتحدة جوليان أسانج.

وقفة من أجل حرية الصحافة في بولندا AP Photo/Czarek Sokolowski

الدول التي أبلغت عن تنبيهات بشأن تهديدات للصحفيين العام 2023: بيلاروسيا (42)؛ روسيا (39)؛ تركيا (27)؛ أوكرانيا (24)؛ فرنسا (19)؛ إيطاليا (16)؛ بولندا (12)؛ صربيا (11)؛ أذربيجان (10)؛ اليونان (9)؛ ألبانيا (6)؛ إسبانيا (6)؛ المملكة المتحدة (5)؛ سلوفاكيا (5)؛ جورجيا (5)؛ البوسنة والهرسك (5)؛ بلغاريا (5)؛ أرمينيا (4)؛ كرواتيا (4)؛ ألمانيا (4)؛ هولندا (4)؛ مولدوفا (4)؛ بلجيكا (3)؛ تشيكيا (3)؛ فنلندا (3)؛ النمسا (2)؛ المجر (2)؛ الدنمارك (1)؛ أيرلندا (1)؛ لاتفيا (1)؛ مالطا (1)؛ البرتغال (1)؛ رومانيا (1).

وكان هناك بالفعل 27 تنبيهًا بشأن التهديدات التي يتعرض لها الصحفيون في أوروبا منذ بداية العام، معظمها في أوكرانيا (7)، وتركيا (6)، والاتحاد الروسي (4)، والبرتغال (3).

الإفلات من العقاب عقب استهداف الصحفيين

ويسلط تقرير مجلس أوروبا أيضًا الضوء على أنه بحلول نهاية العام 2023، لا تزال هناك 30 حالة إفلات من العقاب على جرائم قتل 49 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام. ولا تزال القضايا مفتوحة حتى يومنا هذا على الرغم من أن الاغتيالات حدثت منذ فترة طويلة.

وفقا لتقرير مجلس أوروبا، فإن الإفلات من العقاب على جرائم قتل الصحفيين لا يزال هو القاعدة حيث فشل المحققون والمدعون العامون في العثور على الجناة وتأمين إدانتهم.

في نوفمبر-تشرين الثاني 2023، تم العفو عن ضابط شرطة روسي سابق يقضي حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا لدوره في مقتل الصحفية آنا بوليتكوفسكايا عام 2006، وهي منتقدة لفلاديمير بوتين، بموجب مرسوم رئاسي بعد إكمال عقد عسكري مدته ستة أشهر في أوكرانيا.