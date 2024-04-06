المناخ والمساواة والأمن: أولويات الشباب الذين سيدلون بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات الأوروبية

من هو المرشح المثالي للشباب اليافعين؟ أجرت يورونيوز مقابلات مع أشخاص من برلمان الشباب الأوروبي الذين سيصوتون لأول مرة في الانتخابات الأوروبية في يونيو/ حزيران المقبل.

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تتراوح أعمارهم بين 16 و 23 عامًا. ومن غير المعروف عدد الذين سيصوتون، ولكن يبدو الأمر الأكيد أنهم يملكون أفكارًا واضحة.

ووفقًا لمن التقيناهم، كانت مواضيع المناخ والمساواة والأمن هي أهم القضايا بالنسبة للعديد منهم وهي المواضيع التي سيصوت لأجلها بين 6 و 9 من حزيران/ يونيو.

"حالة الطوارئ المناخية تؤرقنا طوال الليل"

يقول كيفن فان هيفيل، البلجيكي البالغ من العمر 22 عامًا، إن تغير المناخ "تهديد وشيك". "أريد أن يعيش أطفالي في عالم صحي في المستقبل. أيضًا، في حال لم يكونوا من جنسين مختلفين، أريد أن يقبلهم المجتمع تمامًا كما هم. إن مكافحة التمييز أمر أساسي أيضًا بالنسبة لي".

يقول غابرييل جورجيو، وهو قبرصي يبلغ من العمر 18 عامًا، إن حالة الطوارئ المناخية هي واحدة من تلك الأشياء التي تبقيه مستيقظًا في الليل: "إنها تجعلك تفكر حقًا في المستقبل، بشرط أن يكون لدينا مستقبل".

التشيكية، صوفي إنغريد ستور، 18 عامًا تقول: "يجب أن نركز أكثر على اتفاقيات باريس للمناخ. هناك الكثير من الدول التي تتجاهلها".

إحدى جلسات منتدى غنت الدولي لهذا العام Ghent International Forum 2024

"التهديد من الشرق" والتهديد عبر الإنترنت

إذا كان الاحتباس الحراري يبقي أي شخص مستيقظًا في الليل، فلا تسمح له حتى الحرب الروسية الأوكرانية بالنوم بشكل سليم. يقول نيكو جونتونين، الجار الفنلندي للكرملين البالغ من العمر 18 عامًا، إن أوروبا الآن في "تقاطع التاريخ".

"هناك تهديد جديد قادم من الشرق، حيث أصبحت روسيا أكثر عدوانية من أي وقت مضى منذ أن غزت أوكرانيا".

وتقول ماريا بوليتي، وهي يونانية تبلغ من العمر 16 عامًا، والتي تتمثل أولويتها في مكافحة العنف الإلكتروني ضد الأقليات: "يقضي الشباب الكثير من الوقت على الإنترنت. يجب تثقيفهم حول المخاطر التي قد يواجهونها عبر الإنترنت، والتأثير الذي قد تحدثه على صحتهم العقلية وحياتهم اليومية. يجب أن نتحدث أكثر عن ذلك".

ما هو البرلمان الأوروبي للشباب؟

منتدى غينت الدولي هو حدث ينظمه برلمان الشباب الأوروبي (EYP)، وهي منظمة معترف بها وممولة جزئيًا من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف زيادة المشاركة السياسية للأجيال الشابة.

تضم EYP حوالي 30,000 عضو نشط وهي متفرعة ليس فقط إلى جميع الدول الأوروبية، ولكن أيضًا إلى بعض الدول غير الأعضاء، مثل أوكرانيا وصربيا. تنتخب كل دولة عدة مندوبين، يتعامل كل منهم مع موضوع معين، مثل التمويل أو الأمن أو المناخ.

يتم بعد ذلك تقديم قرارات EYP إلى انتباه الاتحاد الأوروبي، الذي وضع في عام 2018 11 هدفًا يجب متابعتها للأجيال الجديدة.

Anastasia Zhuckova, spagnola, 24 anni (sinistra) con Thetis Georgiou, cipriota, 22 anni, presidenti del Ghent International Forum 2024 Ghent International Forum 2024

كما هو الحال في عام 2019، قد يكون تصويت الأجيال الشابة ضروريًا لزيادة المشاركة في الانتخابات الأوروبية، وهي ليست عالية بشكل عام.

ويأمل القادة الأوروبيون، أن تشمل المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية بعض النجوم الدوليين لدعوة أكبر عدد ممكن من الشباب إلى صناديق الاقتراع، ومن بين الاسماء التي تم ادراجها في القائمة ، تايلور سويفت وروزاليا ومونسكين وأنجيل وستر وماي.