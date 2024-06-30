الفرنسيون يصوتون في انتخابات مبكرة استثنائية: رهانات عالية وقلق بالجوار وتوقع تقدم اليمين المتطرف

بقلم: يورونيوز

الانتخابات الفرنسية قد تؤدي إلى تغيير جذري في قلب الاتحاد الأوروبي في حال فوز اليمين المتطرف فيها وهي سابقة منذ الحرب العالمية الثانية

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بدأ الناخبون في جميع أنحاء البر الفرنسي فرنسا الإدلاء بأصواتهم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الاستثنائية التي قد تضع الحكومة الفرنسية في أيدي القوى القومية واليمينية المتطرفة للمرة الأولى منذ الحقبة النازية.

وقد تؤثر نتيجة الانتخابات التي ستجري على جولتين وتنتهي يوم الأحد المقبل 7 تموز/يوليو على الأسواق المالية الأوروبية، والدعم الغربي لأوكرانيا، والترسانة النووية وكيفية إدارة القوة العسكرية العالمية.

ويشعر العديد من الناخبين الفرنسيين بالإحباط من التضخم والمخاوف الاقتصادية، وكذلك من قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون التي يرونها متعجرفة وبعيدة عن حياتهم. وقد استغل حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة الذي تتزعمه مارين لوبان هذا السخط بل وأججه، لا سيما عبر منصات التوتاصل الاجتماعي مثل تيك توك، كما هيمن على جميع استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات.

كما يشكل تحالف جديد من اليسار، الجبهة الشعبية الجديدة، تحديا لماكرون المؤيد لرجال الأعمال وتحالفه الوسطي "معًا من أجل الجمهورية".

وبعد حملة خاطفة شابها تصاعد خطاب الكراهية، بدأ التصويت مبكرا في أقاليم فرنسا في الخارج، وتفتح مراكز الاقتراع في البر الرئيسي لفرنسا في الساعة الثامنة صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاقتراع في الساعة الثامنة مساءً (1800 بتوقيت غرينتش)، عندما تغلق مراكز الاقتراع النهائية، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الرسمية المبكرة في وقت لاحق من ليلة الأحد.

ودعا ماكرون إلى إجراء الانتخابات المبكرة بعد أن خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من حزيران/يونيو من قبل التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تربطه علاقات تاريخية بالعنصرية ومعاداة السامية ومعاداة الجالية المسلمة في فرنسا أيضا.

وبدلًا من ذلك، تشير استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات إلى أن التجمع الوطني يكتسب دعما متزايدا ولديه فرصة للفوز بأغلبية برلمانية. وفي هذا السيناريو، من المتوقع أن يعيّن ماكرون رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عامًا رئيسا للوزراء في نظام تقاسم السلطة المحرج المعروف باسم "التعايش".

وفي حين قال ماكرون إنه لن يتنحى قبل انتهاء ولايته الرئاسية في عام 2027، فإن التعايش سيضعفه في الداخل وعلى الساحة العالمية.

ستعطي نتائج الجولة الأولى صورة عن مشاعر الناخبين بشكل عام، ولكن ليس بالضرورة عن التركيبة العامة للجمعية الوطنية المقبلة. فالتنبؤات صعبة للغاية بسبب نظام التصويت المعقد، ولأن الأحزاب ستعمل بين الجولتين على عقد تحالفات في بعض الدوائر الانتخابية أو الانسحاب من دوائر أخرى.

في الماضي، ساعدت مثل هذه المناورات التكتيكية في إبعاد مرشحي اليمين المتطرف عن السلطة. ولكن الآن انتشر الدعم لحزب لوبان على نطاق واسع وعميق.

ويقول بارديلا، الذي لا يملك أي خبرة في الحكم، إنه سيستخدم صلاحيات رئيس الوزراء لمنع ماكرون من الاستمرار في تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى للحرب مع روسيا. ولدى حزبه علاقات تاريخية مع روسيا.

كما شكك الحزب في حق المواطنة للأشخاص المولودين في فرنسا، ويريد تقليص حقوق المواطنين الفرنسيين مزدوجي الجنسية. ويقول المنتقدون إن هذا يقوض حقوق الإنسان الأساسية ويشكل تهديدا للمثل الديمقراطية الفرنسية.

وفي الوقت نفسه، هزت وعود الإنفاق العام الضخمة من قبل التجمع الوطني وخاصة الائتلاف اليساري الأسواق وأشعلت المخاوف بشأن ديون فرنسا الثقيلة، التي سبق أن انتقدتها هيئات الرقابة في الاتحاد الأوروبي.