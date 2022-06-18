اقتحام وتخريب واتهامات بالعنصرية ومعاداة السامية وكومة عملاقة من السماد العضوي، هي بعض نماذج المعروضات التي يقترحها معرض دوكيومنتا، أحد أكبر المعارض الفنية في العالم، هذا الأسبوع لجمهوره في ألمانيا وسط سحابة من الجدل بسبب تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين. ينطلق المعرض، الذي يحول مدينة كاسل الألمانية إلى مركز عالم الفن مرة كل خمس سنوات السبت بعد أشهر من التعليق.

على مدار 100 يوم، سيتم عرض الأعمال المتباينة بشكل كبير لأكثر من 1500 مشارك في 32 موقعًا في جميع أنحاء المدينة، مع توقع أكثر من مليون زائر. أطلق المهرجان لأول مرة في عام 1955 وقرر المنظمون تخصيص هذه النسخة بشكل كبير لفنانين من جنوب الكرة الأرضية بدلاً من أوروبا أو الولايات المتحدة ما أدى جدل كبير.