فيديو. البابا فرنسيس يغسل ويقبل أقدام 12 سجينة في طقس "خميس العهد" ويدعو إلى التواضع

قام البابا فرانسيس بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينة في سجن ريبيبيا بروما خلال طقوس الخميس المقدس التي تهدف إلى التأكيد على دعوته للخدمة والتواضع.

وأدى بابا الفاتيكان البالغ من العمر 87 عامًا الطقوس وهو جالس على كرسيه المتحرك، حيث جلست النساء على منصة مرتفعة ليتمكن البابا من التنقل بسهولة.

يعد حفل غسل الأقدام في يوم الخميس المقدس سمة مميزة لكل أسبوع مقدس وهو تقليد يذكر بغسل أقدام يسوع لرسله الاثني عشر في عشائهم الأخير معاً قبل صلبه. ويقوم البابا كل عام بزيارة سجن أو مركز للاجئين أو مركز احتجاز للشباب للتأكيد على اعتقاده بأن مهنة الكاهن هي خدمة الأشخاص المهمشين بشكل خاص.