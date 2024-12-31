فيديو. في موسم الأعياد.. متطوعون أوكرانيون يحيون تقاليد مسرح "فيرتيب" في مناطق كانت تسيطر عليها روسيا

في منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، قاد فولوديمير تشابيل، البالغ من العمر 36 عامًا، مجموعة من المتطوعين في جولة على المنازل والأسواق في قرية كيسيليفكا، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا من الحدود البيلاروسية.

ويرى تشابيل، الذي ينحدر من مدينة دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية منذ عام 2014، أن تقديم عرض "فيرتيب" يعد تذكيرًا مهمًا للأوكرانيين بجذورهم الثقافية والدينية.

يعود أصل "فيرتيب" إلى القرن الـ16 وكان مستوحى من المسارح المتنقلة، ورغم قمعها في فترة الاتحاد السوفيتي، شهدت عودة قوية بعد استقلال أوكرانيا في 1991، وزادت شعبيتها بعد الغزو الروسي في 2022 لتعزيز الهوية الأوكرانية.