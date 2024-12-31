متطوعون أوكرانيون يحيون تقاليد مسرح "فيرتيب" في مناطق تحت التهديد الروسي خلال موسم الأعياد
No Comment

فيديو. في موسم الأعياد.. متطوعون أوكرانيون يحيون تقاليد مسرح "فيرتيب" في مناطق كانت تسيطر عليها روسيا

آخر تحديث:

في موسم الأعياد، قام متطوعون أوكرانيون بزيارة المناطق التي كانت تحت سيطرة الجيش الروسي، وأماكن لا تزال مهددة، لتقديم عروض المسرح الأوكراني التقليدي "فيرتيب". وقد ارتدوا أزياء يدوية تمثل شخصيات دينية وأدوا الترانيم المسيحية.

في منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، قاد فولوديمير تشابيل، البالغ من العمر 36 عامًا، مجموعة من المتطوعين في جولة على المنازل والأسواق في قرية كيسيليفكا، الواقعة على بعد 60 كيلومترًا من الحدود البيلاروسية.

ويرى تشابيل، الذي ينحدر من مدينة دونيتسك التي تحتلها القوات الروسية منذ عام 2014، أن تقديم عرض "فيرتيب" يعد تذكيرًا مهمًا للأوكرانيين بجذورهم الثقافية والدينية.

يعود أصل "فيرتيب" إلى القرن الـ16 وكان مستوحى من المسارح المتنقلة، ورغم قمعها في فترة الاتحاد السوفيتي، شهدت عودة قوية بعد استقلال أوكرانيا في 1991، وزادت شعبيتها بعد الغزو الروسي في 2022 لتعزيز الهوية الأوكرانية.

