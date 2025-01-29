Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
رجل يصلي من أجل اليوم الأول من السنة القمرية الصينية الجديدة في معبد لاماس في بكين، 29.01.2025
No Comment

فيديو. الصين تحتفل ببداية عام الأفعى وسط طقوس تقليدية وأجواء احتفالية

آخر تحديث:

شهدت احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة في دول شرق آسيا بداية عام الأفعى، حيث اجتمع الآلاف في معبد اللاماس في بكين لإشعال أعواد البخور ورفع الصلوات طلبًا للحظ السعيد.

ويُعد هذا الحدث من أهم المناسبات التقليدية التي تجمع العائلات والمجتمعات للاحتفال ببداية عام جديد يحمل في طياته الأمل والتجدد.

تحتفل المجتمعات في مختلف أنحاء العالم بالسنة القمرية الجديدة، التي تُعرف في الصين بعيد الربيع، وفي فيتنام باسم "تيت"، وفي كوريا بـ"سيولال". وخلال هذه المناسبة، تمتلئ الشوارع بالمواكب والعروض الفنية، وتُزين المنازل بالفوانيس الحمراء، فيما يتبادل الأهل والأصدقاء الهدايا ويتشاركون وجبات تقليدية تعبّر عن معاني الرخاء والازدهار.

ويأتي هذا العام تحت علامة الأفعى، التي تخلف عام التنين، حيث يُنظر إلى الأفعى في الثقافة الآسيوية على أنها رمز للحكمة والحدس والتغيير. ويأمل المحتفلون أن يحمل العام الجديد الخير والنجاح، في ظل استمرار التقاليد التي تعكس إرثًا ثقافيًا عريقًا متوارثًا عبر الأجيال.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان