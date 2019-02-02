الأسبوع 12 لاحتجاجات السترات الصفراء: "مسيرة كبرى من أجل الجرحى"

خرج المئات من متظاهري السترات الصفراء في عدة مدن فرنسية، السبت، في مسيرات احتجاجية ضد عنف الشرطة، غداة قرار مجلس الدولة السماح بمواصلة استخدام "قاذف الكرات الدفاعية" من أجل ردع المحتجين، والذي يرجح أنه يتسبب بجروح خطيرة.

واطلق المتظاهرون اسم"مسيرة كبرى من أجل الجرحى" لمظاهراتهم المستمرة منذ 12 أسبوعا، حيث وجهوا دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من "أجل وضع حد للقوة المفرطة التي تستخدمها الحكومة لإخماد الاحتجاجات"، لا سيما بعد إصابة جيروم رودريغز، وهو أحد قادة الاحتجاجات، بجروح خطيرة السبت الماضي.

جيروم رودريغز أصيب في احتجاجات السترات الصفراء بباريس رويترز

وتستمر مظاهرات حركة السترات الصفراء في عدة مدن في البلاد، وكانت قد بدأت في الأصل بمطالب اقتصادية واجتماعية، لاسيما ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة.

وبينما تواصل الحركة احتجاجاتها مع ما يرافقها من عنف وعنف مضاد، يَتواصَل الحوار الوطني الكبير. ولا أحد يعرف نتائج هذا الحوار الفرنسي غير المسبوق، بسبب طرحه لأعداد لا تحصى من القضايا والأسئلة، ولا كيف ستتم المصادقة على نتائجه.

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