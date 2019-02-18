أمريكيون يتظاهرون ضد إعلان ترامب الطوارئ الوطنية لأجل عيون الجدار

تظاهر نشطاء أمريكيون بولاية نيو جيرسي ضد قرار الرئيس دونالد ترامب إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك في إطار سعيه لتوفير التمويل الكافي لبناء الجدار الحدودي بين البلدين.

وحمل المتظاهرون الفتات كتبوا عليها "أغلقوا سجون ICE" وهي السجون التي يُحتجز فيها العديد ممن حاولوا عبور الحدود الجنوبية الأمريكية، بالإضافة إلى لافتات "أوقفوا آلة الترحيل".

كذلك طالب المحتجون بالمزيد من الشفافية في تعامل السلطات مع ملف الهجرة ووضع حد لما وصفوه "بالسياسة العنصرية القادمة من واشنطن".

وقالت إحدى المتظاهرات للحضور عبر مكبر للصوت: "لدينا أزمة أخلاقية، أزمة متأصلة في سياسة تفوق العرق الأبيض. ليست أزمة حدودية، وليست مخاطرة أمنية. نحن نقف اليوم لنقول "كفى" لأن ديمقراطيتنا تتطلب ذلك".

وقالت عدة منظمات غير ربحية إنها ستنظم احتجاجات مشابهة بمشاركة أكثر من 10 آلاف متظاهر في شيكاغو ولوس أنجلس ونيويورك وهيوستن.

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