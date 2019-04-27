فرنسا: السترات الصفراء تتظاهر للسبت الـ 24 على التوالي

يبدو أن إعلانات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل يومين لم تتمكن من احتواء أزمة متظاهري السترات الصفراء الذين عادوا مجددا إلى الشوارع للسبت الرابع والعشرين على التوالي، في تأكيد واضح على عدم اقتناعهم بقرارات الرئيس الفرنسي الذي لم يكن مقنعا ليس بالنسبة لمحتجي السترات الصفراء فحسب وإنما لأكثر من ستين في المائة من الفرنسيين.

مدن باريس، ليون، ليل، بوردو، مرسيليا، تولوز، ستراسبورغ وغيرها من المدن شهدت مظاهرات ضخمة منددة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد، وقد انتقد الجميع خلال المظاهرات الاقتراحات التي سبق وأن قدمها الرئيس حيث يرى البعض أنه ورغم تأييد الرئيس لفكرة خفض الضرائب إلا أن إعلاناته(ماكرون) تظل غير كافية خاصة وأنها لم تتناول مسألة خفض الإنفاق الحكومي وكيفية تمويل خفض الضرائب وتمديد السن القانونية للتقاعد.

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من جهة أخرى لم تقنع مسائل خطورة الهجرة وتعديل معاهدة شينغن والخطورة التي يمثلها الإسلام السياسي على فرنسا التيارات المحافظة في البلاد، وهي الأمور التي اعتبرها اليسار انحيازا واضحا نحو اليمين وانزلاقا قد يجر البلاد إلى أزمة هوية.

إعلانات ماكرون اعتبرها الجميع استهانة بالمطالب الشعبية والاجتماعية التي ينادي بها المحتجون منذ أربعة أشهر، وهو ما شجع حركة السترات الصفراء على مواصلة الاحتجاجات، وقد قدمت مجددا النقابات العمالية على غرار الكونفدرالية العامة للعمال وحركة فرنسا العاصية والحزب الشيوعي دعمها الكامل للحركة وللمحتجين.

وتسعى الحركة إلى الرمي بكامل ثقلها يوم الأربعاء، والذي يصادف عيد العمال حيث سيتظاهر أصحاب "السترات الصفراء" إلى جانب العديد من النقابات العمالية والأحزاب السياسية.