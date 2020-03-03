بوتين يسعى لحظر زواج المثليين دستورياً

في مسعى لقطع الطريق على أي محاولة لسن تشريعات تضع أطراً قانونية لزواج المثليين في روسيا، قدّم الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، الإثنين، مجموعة من المقترحات لتعديل دستور بلاده، تشمل حصر ذكر الزواج كـ"اتحاد بين الرجل والمرأة".

كذلك تضمنت مقترحات بوتين لتعديل الدستور ذكر اسم "الرب" وهو ما يعتبره معارضوه مناقضاً للتقليد الشيوعي الروسي الذي يفصل بين الدين والدولة.

ويقول خبراء إن بوتين يسعى لإضافة مقترحات دينية مثيرة للجدل للتشويش على تعديلات أخرى قد تزيد من إحكام سلطته على البلاد.

وطالب بوتين في يناير – كانون الثاني الماضي بتعديل الدستور الروسي فيما وصفه بإجراء لتعزيز الديمقراطية وسلطات البرلمان في البلاد.

وتعرض المقترحات، التي تشمل عدم التفريط في شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، على البرلمان للموافقة النهائية عليها الأسبوع المقبل قبل طرحها لاستفتاء عام يوم 22 أبريل – نيسان.

ولا تتضمن المقترحات أي إشارة صريحة لتمديد بقاء بوتين في السلطة بعد انتها ولايته الحالية عام 2024.