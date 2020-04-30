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فيديو: مستقبل غير واضح للسياحة الإيطالية بسبب جائحة كورونا
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شاهد: عشرات الضحايا في انفجار صهريج وقود مفخخ بمدينة عفرين شمال سوريا
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شاهد: صور مجسمة ثلاثية الأبعاد للحيوانات تضيء شوارع باريس أثناء الإغلاق
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شاهد: اشتباكات وإحراق مصارف في لبنان
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شاهد: أستراليا تعيد فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
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شاهد: عشرات الضحايا في انفجار صهريج وقود مفخخ بمدينة عفرين شمال سوريا
no comment
شاهد: صور مجسمة ثلاثية الأبعاد للحيوانات تضيء شوارع باريس أثناء الإغلاق
no comment
شاهد: مدرب يقدم دروسا في اللياقة البدنية لجيرانه خلال فترة الحجر الصحي في فرنسا
no comment
شاهد: اشتباكات وإحراق مصارف في لبنان
no comment
شاهد: أستراليا تعيد فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
no comment
شاهد: استخدام القمامة لصنع أقنعة وجه واقية لمكافحة وباء كورونا
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شاهد: شوارع موسكو خالية من مظاهر الحياة والسبب كورونا
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شاهد: كنيسة فنزويلية تقيم قداساً عبر مكبرات الصوت بحضور "أسماء مصليها"
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شاهد: مظاهرة "بلا متظاهرين" في زمن كورونا.. ضد تغير المناخ في برلين
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شاهد: إعصار يعصف بجنوب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
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شاهد: رقصة للأطفال في فرنسا تكتسب انتشاراً كبيراً خلال الإغلاق العام
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شاهد: تدفق العشرات من أبقار البحر على ساحل تايلاند وسط غياب السائحين
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شاهد: شركة طيران مدنية يابانية تحمل على متنها معدات طبية بدل المسافرين
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حتى "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا (فيديو)
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شاهد: عشرات الضحايا في انفجار صهريج وقود مفخخ بمدينة عفرين شمال سوريا
شاهد: صور مجسمة ثلاثية الأبعاد للحيوانات تضيء شوارع باريس أثناء الإغلاق
شاهد: مدرب يقدم دروسا في اللياقة البدنية لجيرانه خلال فترة الحجر الصحي في فرنسا
شاهد: اشتباكات وإحراق مصارف في لبنان
شاهد: أستراليا تعيد فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
شاهد: عشرات الضحايا في انفجار صهريج وقود مفخخ بمدينة عفرين شمال سوريا
شاهد: صور مجسمة ثلاثية الأبعاد للحيوانات تضيء شوارع باريس أثناء الإغلاق
شاهد: مدرب يقدم دروسا في اللياقة البدنية لجيرانه خلال فترة الحجر الصحي في فرنسا
شاهد: اشتباكات وإحراق مصارف في لبنان
شاهد: أستراليا تعيد فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
شاهد: استخدام القمامة لصنع أقنعة وجه واقية لمكافحة وباء كورونا
شاهد: شوارع موسكو خالية من مظاهر الحياة والسبب كورونا
شاهد: كنيسة فنزويلية تقيم قداساً عبر مكبرات الصوت بحضور "أسماء مصليها"
شاهد: مظاهرة "بلا متظاهرين" في زمن كورونا.. ضد تغير المناخ في برلين
شاهد: إعصار يعصف بجنوب ولاية أوكلاهوما الأمريكية
شاهد: رقصة للأطفال في فرنسا تكتسب انتشاراً كبيراً خلال الإغلاق العام
شاهد: تدفق العشرات من أبقار البحر على ساحل تايلاند وسط غياب السائحين
شاهد: انخفاض معدلات التلوث يعيد الآلاف من طيور الفلامنغو لبحيرات الهند
شاهد: شركة طيران مدنية يابانية تحمل على متنها معدات طبية بدل المسافرين
حتى "الماتريوشكا" الروسية ترتدي أقنعة واقية من فيروس كورونا (فيديو)