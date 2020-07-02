شاهد: إيران تكشف عن وقوع "حادث" في موقع نطنز النووي

قال متحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم، الخميس، إن "حادثاً" وقع في محطة نطنز النووية قيد الإنشاء، غير أنه لم يلحق ضرراً بمنشأة الطرد المركزي، بحسب المصدر نفسه.

وقال بهروز كمالوندي في لوكالة "إرنا" الرسمية إن الصالات المسقوفة في موقع نطنز تعرض لأضرار مضيفاً أن أي خسائر أو جروح بشرية لم تسجّل في "الحادثة".

وأكد كمالوندي أن الأعمال في الموقع مستمرة ولكنه لم يوضح الأسباب وارء "الحادثة".

وهذه هي المرة الأولى التي يقع فيها "حادث" في الموقع النووي، الأساسي بالنسبة لطهران لإنجاز مهمة تخصيب اليورانيوم، والذي يقع على بعد 250 كيلومتراً إلى جنوب العاصمة طهران.

ويعرف عن موقع نطنز أنه محصّن بشدة، إذ يحتوي على بنى تحتية مغطاة بنحو ثمانية أمتار من الباطون المسلح، حماية له من الضربات الجوية، كما أنه يعتبر أحد المواقع المفتوحة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.