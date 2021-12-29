تعرّف على أبرز نسخ الطباعة الثلاثية الأبعاد وحلبات الواقع الافتراضي

تعدّ الطباعة ثلاثية الأبعاد واحدة من أبرز تجليات التقدم التكنولوجي المتسارع في العالم الذي باتت فيه التقنيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات، محددات رئيسة لطبيعة المرحلة الحالية من التاريخ الإنساني.

وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي لامست حدود الخيال من ناحيتي الفكرة والتطبيق وجدت لها مكاناً في عالم العمارة وفي الفنون على اختلاف أشكالها وألوانها، وكذلك في العلوم الطبية وغيرها من المجالات، ونستعرض في هذه المادة أبرز الإبداعات التي شهدها العام 2021 في هذا المجال وغيره من روافع التحول الرقمي.

"منحوتة داوود" لمايكل انجلو

ففي إيطاليا تمّ تنفيذ نسخة بالحجم الطبيعي من "منحوتة داوود" الشهيرة لمايكل انجلو نفذت بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد، وتمّ إرسالها إلى معرض "إكسبو" العالمي الذي يقام في دبي من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 إلى 31 آذار/ مارس 2022.

وتولى تنفيذ "التوأم الرقمي" لتحفة مايكل انجلو بووناروتي المحفوظة في معرض أكاديمية فلورنسا فريق من الفنيين من شركة "هيكزاغون إيطاليا" التي عهدت إليها جامعة فلورنسا بهذه المهمة الأولى من نوعها، وأضحت هذه العملية ممكنة من خلال استخدام أدوات متطورة أبرزها الماسح الضوئي المنظم "ستيريوسكان نيو" وجهاز المسح الليزري "ليكا أبسوليوت تراكر إي تي 960".

بعد القراءة الرقمية لقياسات التمثال المهيب الذي يبلغ ارتفاعه 5,20 أمتار، أتاحت الطابعات الثلاثية الأبعاد إعادة نحت "داوود" في كتلة من راتنج الأكريليك، كُلف بعد ذلك الحرفيون والمُرممون إعطاءها الشكل الأصلي للمنحوتة، وخصوصاً عن طريق تطبيق مسحوق الرخام.

جسر دراجات خرساني

وفي هولندا، تم افتتاح أطول جسر دراجات خرساني منجز بالطباعة ثلاثية الأبعاد في مدينة نايميخن، حيث يبلغ طول الجسر 29 مترا، ويتمتع بأشكال دائرية وأخرى منحدرة.

وتمت طباعة الجسر طبقة تلو الأخرى في مصنع طباعة الخرسانة في سانت غوبين فيبر بيميكس، أما الإنجاز فقد اسند إلى مجموعة البناء "بام"، وبالإضافة إلى كونه الأطول، فالجسر الذي صممه ميشيل فان دير كلي يُعتبر أيضا أكبر جسر خرساني في العالم.

منزل صديق للبيئة

وفي بلجيكا، وبطابعة عملاقة ثلاثية الأبعاد، تم بناء منزل في مدينة ويستيرلو البلجيكية، وتمت الأشغال دون عمال لمدة خمسة عشر يوما تقريباً، وتعمل الآلة مثل طابعة تقليدية ثلاثية الأبعاد، غير أنها تقوم برش الخرسانة وفقًا لمسار محدد مسبقًا لتشييد الجدران.

وأشاد مصممو هذا المنزل الذي تبلغ مساحته 90 متراً مربعاً، أشادوا بسرعة العمل وبالتكلفة المنخفضة لعملية البناء التي تُتيحها هذه الطابعة الخرسانية ثلاثية الأبعاد الأكبر في أوروبا. والخرسانة ليست بالطبع المادة الوحيدة المستخدمة، حيث تم استعمال الخشب، دون إغفال المعادن والزجاج الذي تم استخدامه لنوافذ والدرج.

تعتبر هذه التقنية شكلاً من أشكال البناء الصديقة للبيئة، كما أن المنزل المطبوع يعدّ أكثر صلابة ثلاث مرات من المنزل الذي بُني بالطوب على الطريقة التقليدية، كما يوضح مدير المشروع إيمييل أسيون الذي يقول أيضا: "إن قوة ضغط المواد أكبر بثلاث مرات من قوة البناء السريع التقليدي. هذا البيت الأول هو بمثابة اختبار. وسيتحقق الباحثون الآن مما إذا سيتم الاحتفاظ بهذه الصلابة بمرور الوقت".

التصوير المجسم الرقمي

بات التصوير المجسم الرقمي في مجال العلوم الطبية وسيلة لتسجيل المعلومات ثلاثية الأبعاد باستخدام الكاميرات الرقمية، وقد مكّنت هذه التقنية الأطباء من تحويل الصور الطبية إلى مجسمات رقمية ترصد الحالة بدقة متناهية، كما يمكن للجراحين إجراء "بروفة" لعملية جراحية قبيل استئصال أحد أكثر الأورام خطورة في الدماغ، وذلك لضمان سلامة المريض.

كما فسحت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في المجال أمام تطوير صناعة الأطراف الصناعية وتبسيط استخدامها، ليس فقط لتلك التي تخصّ الإنسان، وإنما أيضاً للحيوانات الأليفة التي فقدت طرفاً أو أكثر من أطرافها.

تقنيات الواقع الافتراضي المعزز

الواقع الافتراضي هو عالم ثلاثي الأبعاد يتم إنشاؤه رقمياً ويحاكي العالم الحقيقي تماماً، وتمّ استثمار هذه التقنية في عالم السياحة، كما كان الحال مع معرض "السفر عبر الزمن" الذي يقدم جولة في حافلة افتراضية، حيث يجلس الناس في تلك "الحافلة" ويأخذون بالتنقل افتراضياً في شوارع برلين على طرفي الجدار الذي كان يفصل المدينة خلال الحرب الباردة، وفي هذه الرحلة يحصل المرء على الكثير من الإجابات للأسئلة التي كان يطرحها على نفسه أو يوجهها للآخرين حول تفاصيل تتعلق بالواقع الذي شهدته المدينة في تلك المرحلة.

"هولوغرافيا"

ظهرت خلال العام 2021 وصيفة عروس من العاصمة البريطانية لندن في حفل زفاف صديقتها في كندا على شكل صورة ثلاثية الأبعاد، ونفذ هذه التقنية شركة متخصصة في التصوير المجسم الـ"هولوغرافيا"، وهذه التقنية تستخدم من أجل إحضار المشاهير ومقدمي العروض بشكل افتراضي في حال كان ثمة ما يحول دون حضورهم مادياً.

المسرح وعالم الأزياء

وعلى اعتبار أن تطبيقات الواقع الافتراضي تعمل على تجسيد بيئات ثلاثية الأبعاد باستخدام الرسوم الرقمية وأجهزة المحاكاة، فقد شاهد جمهور المسرح عروضاً رقمية، وفيما يتعلق بعالم الأزياء والموضة، بات بإمكان المرء تجربة لباس له؛ (فستان، طقم، بنطال، جاكيت..الخ)، قبل ارتدائه.