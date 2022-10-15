\u0642\u062f\u0645 \u0645\u0648\u0638\u0641\u0648 \u062d\u062f\u064a\u0642\u0629 \u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0623\u0648\u0631\u064a\u063a\u0648\u0646\u060c \u0627\u0644\u0642\u0631\u0639 \u0643\u0648\u062c\u0628\u0629 \u062e\u0641\u064a\u0641\u0629 \u0644\u0644\u0641\u064a\u0644\u0629 \u0628\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u0629 \u0628\u062f\u0621 \u0645\u0648\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0647\u0627\u0644\u0648\u064a\u0646. \u0648\u062a\u0628\u0631\u0639 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639\u0648\u0646 \u0645\u062d\u0644\u064a\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0644\u0642\u0631\u0639 \u0627\u0644\u0636\u062e\u0645 \u0644\u062d\u062f\u064a\u0642\u0629 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u064a \u062a\u0645\u0627\u0631\u0633 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u062a\u0642\u0644\u064a\u062f \u0645\u0646\u0630 \u0639\u0627\u0645 1999.
No Comment المزيد من
شاهد: أول حفل زفاف لمثلين في كوبا
شاهد: آلاف الكاثوليك يتجمعون في ضريح فاطمة بالبرتغال
شاهد: مصنع في إيطاليا يصنع كأس العالم
بدون تعليق: تلاشي أمل العثور على ناجين من الانهيار الأرضي بفنزويلا ومادورو يتحدث عن نحو 100 قتيل
بدون تعليق: المصلون اليهود يقيمون مراسم البركة التقليدية بجوار "حائط المبكى" خلال عيد العرش
شاهد: أوكرانيا تستعيد بلدات عدة من الروس
بدون تعليق: دموع وأكاليل زهر بعد 20 عاما على اعتداءات بالي الدامية
شاهد: العثور على آلاف اللقاحات المرمية على أحد شواطئ بيرو
شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من السكان الأصليين في تشيلي
شاهد: القط لاري يطرد ثعلباً كان يتسلل إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية
شاهد: 36 قتيلاً على الأقل في انهيار أرضي في فنزويلا
بدون تعليق: سكان خاركيف يحتمون داخل أنفاق المترو لتجنب الصواريخ الروسية
شاهد: مسيرات في مدن حول العالم دعماً للاحتجاجات الإيرانية
بدون تعليق: كوريا الشمالية تحتفل بالذكرى الـ 77 لتأسيس حزب العمال
بدون تعليق: قصف روسي كثيف يستهدف عدة مدن أوكرانية