44 قتيلا على الأقل في زلزال بإندونيسيا

لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية الإثنين، حسبما قال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سيناجور في جاوا الغربية "قتل عشرات الأشخاص. ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلًا".

أعلن مسؤول محلي عن وفاة 20 وإصابة 300 بجروح في الزلزال الذي شهدته اليوم الإثنين العاصمة الإندونيسية جاكارتا والذي تسبب باهتزاز مبان متعددة حيث سارع الأهالي للخروج منها.

وبلغت قوة الزلزال 5,4 درجات وضرب بالقرب من بلدات إلى الجنوب من جاكرتا، بحسب وكالة المسح الجيولوجي الأميركية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد أفادت في وقت سابق بأن شدة الزلزال بلغت 5,6 درجات وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كلم عن جاكرتا.

ووصفت مياديتا واليو، المحامية البالغة 22 عاما، حالة الذعر بين الموظفين الذين هرعوا للخروج من المبنى لدى وقوع الزلزال.

وقالت "كنت أعمل عندما بدأت الأرض تهتز تحتي. شعرت بشكل واضح بالزلزال. حاولت عدم القيام بشيء كي أفهم ما يحصل لكنه ازداد قوة واستمر لفترة من الوقت".

أضافت "أشعر بدوار بسيط وساقاي متعبتان لأنني نزلت السلالم من الطابق الرابع عشر".

وطُلب من صحافيي فرانس برس الذين كانوا يعملون في مكاتبهم في برج بجاكرتا، إخلاء المبنى.

تشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.