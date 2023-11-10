شاهد: ظهور جزيرة جديدة في اليابان في أعقاب ثوران بركاني

أدى ثوران بركان تحت سطح مياه البحر في اليابان منذ ثلاثة أسابيع (21 تشرين الثاني/أكتوبر) إلى ظهور جزيرة جديدة، غير أن الخبراء قالوا إنها قد لا تدوم طويلا. ويبعد موقع البركان حوالي نصف ميل عن ساحل إيو جيما الذي تسميه اليابان "لوتو". فعلى مدى عشرة أيام تكدس رماد البركان والصخور في قاع البحر حيث المياه الضحلة، إلى أن بدأت اليابسة ترتفع فوق السطح، ويتشكل مظهر الجزيرة الجديدة.

أدى ثوران بركان تحت سطح مياه البحر في اليابان منذ ثلاثة أسابيع (21 تشرين الثاني/أكتوبر) إلى ظهور جزيرة جديدة، غير أن الخبراء قالوا إنها قد لا تدوم طويلا. ويبعد موقع البركان حوالي نصف ميل عن ساحل إيو جيما الذي تسميه اليابان "لوتو". فعلى مدى عشرة أيام تكدس رماد البركان والصخور في قاع البحر حيث المياه الضحلة، إلى أن بدأت اليابسة ترتفع فوق السطح، ويتشكل مظهر الجزيرة الجديدة.