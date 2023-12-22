شاهد: كاميرا مراسل الجزيرة الانجليزية توثق القصف العنيف بمحيط المستشفى الكويتي في رفح

توثق لقطات مصورة الهجوم العنيف الذي شنته إسرائيل واستهدف عدة مبان قرب المستشفى الكويتي في رفح جنوبي قطاع غزة، فيما كان المراسل هاني محمود من شبكة الجزيرة الإنجليزية ينقل الأحداث على الهواء مباشرة.

ويظهر المراسل، وهو يقف أمام الكاميرا، ومن خلفه يتصاعد عمود ضخم من الدخان إثر القصف الإسرائيلي.

ومع زيادة تركيز الجيش الإسرائيلي على شن ضرباته في المنطقة المحيطة بالمستشفى، اضطر المراسل للابتعاد عن الكاميرا التي استمرت في تسجيل الغارات المتتالية.

يوفر الفيديو أيضًا لحظات هروب المواطنين المتواجدين في الموقع نتيجة الهجوم الإسرائيلي.