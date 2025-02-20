تفجير 3 حافلات بواسطة عبوات ناسفة قرب تل أبيب وإسرائيل تقول إن مصدر العبوات جاء من الضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن تفجيرا قد استهدف ثلاث حافلات في بات يام جنوب تل أبيب. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن تلك الانفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة وأنه يجري البحث عن مشتبه بهم.

اعلان اعلان

كما قالت القناة ال 12 الإسرائيلية نقلا عن منطقة تل أبيب إن طبيعة العبوات الناسفة تشير إلى أنها صنعت في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الشرطة إنه قد تم زرع خمسة عبوات ناسفة انفجرت اثنتان منها وتم تفكيك اثنتين حتى الآن. وقالت إن التقديرات الأمنية أفادت بأن العبوات كان من المفترض أن تنفجر في التاسعة صباحا فانفجرت خطأ في التاسعة مساء.

وكانت صحيفة إسرائيل هيوم قد أفادت أنه قد تم العثور على عبوة ناسفة داخل حافلة في حولون جنوبي تل أبيب.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية بأند قد تم تشديد الإجراءات الأمنية في مطار بن غوريون ومحطات الحافلات في البلاد

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا عاجلا في الساعة القادمة يضم وزير الدفاع إسرائيل كاتس ومسؤولين أمنيين لتقييم الأوضاع وسط مخاوف من احتمال حدوث عملات أوسع.

في هذا الصدد، قالت يسرائيل هيوم نقلا عن مسؤول في رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن نتنياهو يأمر بشن عملية هجومية على الضفة الغربية بعد تفجير الحافلات.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق بأن "دوافع قومية" قد تقف وراء الحادث. ولم يعرف حتى الآن إن كانت تلك الانفجارات قد خلفت إصابات.

وقد نشرت كتائب القسام كتيبة طولكرم تعليقا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يقول: "ثأر الشهداء لا ينسى ما دام المحتل على أرضنا".

وقد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأنه أصدر تعليماته للجيش بتكثيف أنشطته "لإحباط الإرهاب بمخيم طولكرم وكل مخيمات الضفة" الغربية المحتلة.