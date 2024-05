وفاة الممثل البريطاني برنارد هيل، المعروف بدور القبطان في فيلم "تيتانيك"

بقلم: Euronews

بعد مسيرة فنية طويلة ومليئة بالإنجازات، توفي الممثل البريطاني برنارد هيل،، الذي اشتهر بدور القبطان إدوارد سميث في "تيتانيك"، وثلاثية "سيد الخواتم"، و"عودة الملك" عن عمر ناهز الـ79 عاما.

اعلان

ونشرت الصحف البريطانية نبأ وفاة هيل في وقت مبكر من صباح الأحد، بحسب ما أكد وكيل أعماله لو كولسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي فيلم "تيتانيك"، لعب هيل دور الكابتن إدوارد سميث، أحد الشخصيات الوحيدة التي تستند إلى شخص حقيقي في الرومانسية المأساوية لعام 1997 من بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت. كما فاز الفيلم بـ 11 جائزة أوسكار.

وانضم عام 2002، إلى سلسلة أفلام "سيد الخواتم" (Lord of the Rings) للمخرج بيتر جاكسون حيث لعب بدور الملك ثيودن، وظهر في فيلم "سيد الخواتم: البرجان" (Lord of the Rings: The Two Towers)، و"سيد الخواتم: عودة الملك" عام 2003، والذي حصل أيضاً على 11 جائزة أوسكار.

وقبل أن يصبح شخصية معروف في هوليوود، صنع هيل اسماً لنفسه في المسلسل التلفزيوني البريطاني عام 1982 "بويس فروم ذا بلاكستوف" (Boys From the Black Stuff)، والذي تدور أحداثه حول خمسة رجال عاطلين عن العمل، فترشح لجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عام 1983 عن هذا الدور، فيما فاز المسلسل بجائزة البافتا لأفضل مسلسل درامي. وفي نفس العام، أدى دور الرقيب بوتنام في فيلم "غاندي" عام.

وتزامنت وفاته يوم الأحد مع العرض الأول لبث الموسم الثاني لمسلسل "المستجيب" (The Responder)، على شاشة الـ" بي.بي.سي"، والذي لعب فيه دور والد نجم العرض مارتن فريمان.

وقالت ليندسي سولت، مديرة بي بي سي دراما: "لقد شق برنارد هيل طريقاً عبر الشاشة، ومسيرته المهنية الطويلة المليئة بالأدوار الأيقونية والرائعة هي شهادة على موهبته المذهلة".

وأضافت قلوبنا مع أحبائه في هذا الوقت الحزين".