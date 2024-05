فيلم "أنورا" يحصل على السعفة الذهبية.. تعرف على جوائز الدورة الـ 77 لمهرجان كان السينمائي

بقلم: يورونيوز

أُختتمت الدورة الـ77، لمهرجان كان السينمائي مساء السيت، والتي جمعت على مدار 10 أيام، أهم صنّاع السينما ونجومها من جميع أنحاء العالم.

حصل فيلم "أنورا" (Anora)، اامخرج الأمريكي شون بيكر، على السعفة الذهبية، وهي الجائزة الكبرى في المهرجان. واعتبرت رئيسة اللجنة تحكيم المنافسة الرسمية "هذا الفيلم رائع ومليء بالإنسانية (...) لقد حطم قلوبنا".

* جائزة جراند بريكس "الجائزة الكبرى، لفيلم "كل ما نتخيله نوراً" ( All We Imagine as Light)، للمخرجة الهندية بايال كاباديا.

*جائزة أفضل فيلم قصير"The Man Who Could Not Remain Silent" للمخرج نيبوجشا سلييبكوفيتش.

*جائزة الكاميرا الذهبية من نصيب فيلم "أرماند" (Armand) للمخرج هالفدان أولمان تونديل.

*جائزة أفضل ممثل لجيسي بليمنز، عن فيلم (Kinds of Kindness).

*جائزة أفضل ممثلة مناصفة لكل من كارلا صوفيا غاسكون، زوي سالدانا، سيلينا غوميز وأدريانا بازعن فيلم "Emilia Pérez

*جائزة أفضل سيناريو للمخرجة الفرنسية كورالي فارجات عن فيلم "The Substance".

*جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "Emilia Pérez" إخراج جاك أوديار.

*جائزة أفضل مخرج لميغال غوميز عن إخراج فيلم "GRAND TOUR".

تنويه خاص لأفضل فيلم قصير ، لفيلم "Bad for a moment" للمخرج دانيال سواريز.

*تنويه خاص في جائزة الكاميرا الذهبية : فيلم "Mongrel"، للمخرج تشيانغ وي ليانغ، يو تشياو ين.

*وفاز المخرج الإيراني محمد رسولوف بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فيلمه "بذرة التين المقدس"، الذي أشاد به الكثير من النقاد.

وعرض في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ77، في مسابقاته الأساسية، و10 من برامجه الموازية، حوالي 186 فيلماً. منها 22 فيلماً في المسابقة الرسمية، و18 في مسابقة نظرة ما، و10 أفلام في قسم خارج المسابقة، بخلاف 4 أفلام في قسم عروض منتصف الليل، و8 أفلام في قسم العروض الأولى، و14 فيلماً في قسم العروض الخاصة.