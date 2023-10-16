ارتفاع مستويات الميثان: هل يمكن أن يكون ذلك استجابة الطبيعة لظاهرة الاحتباس الحراري؟

في هذه الحلقة من برنامج المناخ الآن، نلتقي بباحثين في السويد يحاولون معرفة السبب وراء الارتفاع الحاد لمستويات غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري. هل يمكن أن يكون ذلك استجابة طبيعية لكوكب أكثر سخونة؟

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يحقق العلماء في قاعدة أبحاث Askö في جنوب السويد في لغز غاز الميثان. إنهم قلقون، لأن مستويات غاز الميثان في الغلاف الجوي ترتفع بسرعة ولا أحد متأكد من السبب.

**شهر أيلول هو الأكثر دفئاً على الإطلاق

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أولاً، دعونا نلقي نظرة على أحدث البيانات الصادرة عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ. وعلى الصعيد العالمي، كان شهر سبتمبر الأكثر دفئًا على الإطلاق بفارق كبير، حيث تجاوزت درجات الحرارة متوسط الفترة 1991-2020 بمقدار 0.9 درجة.

وفي أوروبا، كان شهر سبتمبر/أيلول هو الأكثر دفئاً على الإطلاق، حيث بلغ معدل درجات الحرارة 2.5 درجة مئوية فوق المتوسط.

درجة حرارة الهواء السطحي، سبتمبر 2023 يورونيوز

وكانت فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبولندا والنمسا من بين الدول التي شهدت شهر سبتمبر الأكثر سخونة على الإطلاق.

كان الجو حاراً، وفي أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا، كان الجو ممطراً على غير العادة. تُظهر خريطة هطول الأمطار أدناه باللون الأزرق الداكن الأمطار الغزيرة المرتبطة بالعاصفة دانيال. وأدى ذلك إلى فيضانات مدمرة ومميتة في ليبيا واليونان وتركيا وبلغاريا.

وفي الوقت نفسه، في القارة القطبية الجنوبية، كان مدى الجليد البحري أقل بنسبة 9٪ من متوسط الفترة 1991-2020 لشهر سبتمبر.

وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يصل فيه الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستوى قياسي منخفض لهذا الوقت من العام.

من أين يأتي كل هذا الميثان؟

تركيزات الميثان في غلافنا الجوي آخذة في الارتفاع. وهذا مدعاة للقلق لأن الميثان هو أحد غازات الدفيئة القوية.

التقينا بعلماء في السويد في مهمة لقياس المصادر الطبيعية لغاز الميثان، وهو غاز يسخن المناخ بلا لون أو رائحة.

تنبعث من مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصادر الطبيعية والتي من صنع الإنسان، ويريد الباحثون معرفة مقدار الكمية القادمة من المناطق الساحلية، مثل المناظر الطبيعية لبحر البلطيق. نادراً ما تتم مراقبة هذا النوع من البيئة، ولكن من المحتمل أن يتم ذلك.

وأوضحت ثيا بيساندر، طالبة الدكتوراه في جامعة سودرتورن في هودينجه بالسويد: "لقد وضعنا غرفة فوق سطح الماء لقياس غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء".

وقالت للمناخ الآن: "بشكل عام، يأتي غاز الميثان من قاع البحر، ولكن ما نوع الموائل التي تنبعث منها وما هي الكمية؟ هذا هو الجزء الصعب".

شذوذ مدى الجليد البحري في القطب الجنوبي، سبتمبر 2023 يورونيوز

إن تحديد كمية الميثان القادمة من المناطق الساحلية الخصبة يعد خطوة صغيرة، ولكنّها مهمة في الإجابة على السؤال الكبير: لماذا ترتفع مستويات الميثان بشكل حاد؟

"هل هو مصدر طبيعي أم أنه مصدر بشري وصناعي؟ أعتقد أن هذه إحدى المشاكل الكبيرة التي نحاول حلها الآن. ما المسؤول عن هذه التغيرات في زيادة غاز الميثان مع مرور الوقت؟" قال فولكر بروشيرت، أستاذ مشارك في الكيمياء الجيولوجية بجامعة ستوكهولم.

ويتابع: "تقليديًا، كانت فكرتنا هي أن المناطق الاستوائية وخطوط العرض المنخفضة هي المصادر الرئيسية لغاز الميثان في الغلاف الجوي. ومع ذلك، هناك عدد من البيئات التي تشترك في العديد من الخصائص التي تقع في خطوط عرض أعلى بكثير، كما هو الحال هنا في السويد ".

وإذا ألقينا نظرة على هذه البيئات، سنرى أيضًا أحزمة نباتية كثيفة جدًا. تصبح هذه المياه دافئة نسبيًا في الصيف. وهي تتمتع بشكل أساسي بجميع خصائص البيئة التي تنتج أيضًا الكثير من غاز الميثان، ولكنها في الواقع لم وكشف أنه لم يدخل في حساباتنا الكاملة.

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يوضح هذا الرسم البياني كيفية ارتفاع مستويات غاز الميثان في العشرين عامًا الماضية. ويظهر أيضًا أنّه، على عكس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن غاز الميثان لا يتسارع باعتباره اتجاهًا متعدد السنوات.

وقال فنسنت هنري بيوتش، مدير خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس، لموقع "المناخ الآن": "في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، توقف نمو غاز الميثان تقريبًا لعدة سنوات، ولا تزال أسباب ذلك موضع نقاش".

يأتي الغاز من ثلاثة مصادر مختلفة. الثلث يأتي من صناعات مثل النفط والغاز. ثلثها من الزراعة والنفايات، والثلث يأتي من الطبيعة.

التركيز العالمي للميثان في الغلاف الجوي يورونيوز

من المسؤول عن الارتفاع الأخير في غاز الميثان؟ يقول الخبراء أننا بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول ما يحدث في الطبيعة.

وأوضح فولكر بروشيرت: "نحن نعلم أن الانبعاثات الزراعية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، هي انبعاثات أقوى من بعض هذه الأنظمة الساحلية. ومع ذلك، لدينا الكثير من الخطوط الساحلية على الأرض التي لم يتم أخذها في الاعتبار بشكل كافٍ".

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والمناطق الأخرى التي لا تتم مراقبتها بشكل جيد هي البحيرات والأنهار والأراضي الرطبة والأراضي الزراعية والغابات. لكن فهم كيفية عمل الطبيعة ليس بالمهمة السهلة.

يصطحبنا البروفيسور ديفيد باستفيكن، من قسم التغير البيئي في جامعة لينشوبينغ، حول حقل تُعتبر فيه الأراضي الزراعية الجافة عادةً مخزنًا لغاز الميثان، حيث توجد البكتيريا الآكلة للميثان في التربة.

ديفيد باستفيكن، أستاذ التغير البيئي، جامعة لينشوبينغ يورونيوز

ومع ذلك، على بعد خطوات قليلة توجد أرض مستنقعية. وأوضح أنه في المناطق المستنقعية المشبعة بالمياه، "لدينا ظروف لا هوائية في التربة، وبالتالي فإن الكائنات الحية الدقيقة المنتجة للميثان ستنتج الميثان، وهذا مصدر للميثان".

وأضاف: "تبدو الغابة التي خلفنا جافة، لذلك من المحتمل أن تكون بمثابة بالوعة للميثان الآن. ويمكن أن تكون الغابة الرطبة أيضًا مصدرًا للميثان، لكن في هذه الحالة، أعتقد أنها بالوعة".

تتغير المناظر الطبيعية، وهناك شكوك في أنه مع ارتفاع درجة حرارة كوكبنا، تصبح البكتيريا المنتجة للميثان أكثر نشاطاً. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري بسبب الميثامفيتامين.