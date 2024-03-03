شاهد: عاصفة ثلجية تجتاح سييرا نيفادا الأمريكية تؤدي إلى إغلاق الطرق ومنتجعات التزلج

بقلم: يورونيوز

إنها أكبر عاصفة ثلجية هذا الموسم، مع تحذيرات إضافية من عاصفة ثلجية وعواصف شتوية تمتد إلى أجزاء من شمال كاليفورنيا وولاية نيفادا.

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هبت عاصفة ثلجية قوية، السبت، على سييرا نيفادا، مما أدى إلى إغلاق شريط طويل من الطريق السريع 80 في كاليفورنيا بسبب الرياح العاتية والثلوج، وتسببت في هطول أمطار غزيرة على المرتفعات المنخفضة، وطلب من السكان الاحتماء لأن الثلوج الكثيفة والرياح القوية تهدد سلامتهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن أكثر من 3 بوصات من الثلوج تتساقط في سييرا نيفادا كل ساعة، وكانت الرياح تهب أكثر من 100 ميل في الساعة، مما تسبب في تساقط الثلوج وجعل "السفر عبر المنطقة مستحيلاً".

وأغلقت حديقة يوسمايت الوطنية أبوابها، الجمعة، وقال مسؤولون إنها ستظل مغلقة حتى ظهر يوم الأحد على الأقل.

وهذه هي أكبر عاصفة ثلجية هذا الموسم، مع تحذيرات إضافية من عاصفة ثلجية وعواصف شتوية تمتد إلى أجزاء من شمال كاليفورنيا وولاية نيفادا.