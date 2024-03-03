EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: عاصفة ثلجية تجتاح سييرا نيفادا الأمريكية تؤدي إلى إغلاق الطرق ومنتجعات التزلج

عاصفة ثلجية في سييرا نيفادا بكاليفورنيا
عاصفة ثلجية في سييرا نيفادا بكاليفورنيا Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

إنها أكبر عاصفة ثلجية هذا الموسم، مع تحذيرات إضافية من عاصفة ثلجية وعواصف شتوية تمتد إلى أجزاء من شمال كاليفورنيا وولاية نيفادا.

اعلان

هبت عاصفة ثلجية قوية، السبت، على سييرا نيفادا، مما أدى إلى إغلاق شريط طويل من الطريق السريع 80 في كاليفورنيا بسبب الرياح العاتية والثلوج، وتسببت في هطول أمطار غزيرة على المرتفعات المنخفضة، وطلب من السكان الاحتماء لأن الثلوج الكثيفة والرياح القوية تهدد سلامتهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن أكثر من 3 بوصات من الثلوج تتساقط في سييرا نيفادا كل ساعة، وكانت الرياح تهب أكثر من 100 ميل في الساعة، مما تسبب في تساقط الثلوج وجعل "السفر عبر المنطقة مستحيلاً".

وأغلقت حديقة يوسمايت الوطنية أبوابها، الجمعة، وقال مسؤولون إنها ستظل مغلقة حتى ظهر يوم الأحد على الأقل.

وهذه هي أكبر عاصفة ثلجية هذا الموسم، مع تحذيرات إضافية من عاصفة ثلجية وعواصف شتوية تمتد إلى أجزاء من شمال كاليفورنيا وولاية نيفادا.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الجيش الأمريكي ينشر فيديو يظهر إنزالاً جوياً للمساعدات الإنسانية فوق غزة

هل مات الموسيقار حلمي بكر مسموما؟ اتهامات تطال زوجته وجدلٌ حول مكان دفن الجثمان

السلطات التونسية تحقق في حريق اندلع في كنيس يهودي وتستجوب مشتبها به

ثلوج الولايات المتحدة الأمريكية عاصفة ثلجية الطقس