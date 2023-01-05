الهند تعلن رصد 11 متحوراً جديداً لكوفيد-19 لدى مسافرين دوليين

قالت مصادر في وزارة الصحة الهندية يوم الخميس إن الهند رصدت متحورات جديدة من كوفيد-19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 ديسمبر-كانون الأول إلى الثالث من يناير-كانون الثاني.

وقالت المصادر إن من بين 19227 راكباً خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا.

ألمانيا قلقة من متحور جديد

في السياق، عبر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه من متحور فرعي جديد لكوفيد-19 يلعب دوراً في زيادة عدد الحالات التي تحتاج للدخول للمستشفى في شمال شرق الولايات المتحدة وقال إن بلاده تتابع الموقف عن كثب.

ومع تتبع أغلب العالم لزيادة حالات الإصابة بالمرض في الصين، يتزايد قلق خبراء الأمراض المعدية من السلالة (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5) شديدة العدوى التي شكلت أكثر من 40 بالمئة من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.

وكتب الوزير على تويتر في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء "نأمل في أن يمر الشتاء علينا قبل أن تنتشر تلك السلالة بيننا... نرصد ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى".

وقال الدكتور مايكل أوسترهولم خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا لرويترز في مقابلة مؤخراً إن سبعاً من عشر ولايات أمريكية تشهد زيادة في عدد الحالات وعدد من يحتاجون لدخول المستشفيات بسبب الفيروس في الشمال الشرقي بما يتسق مع زيادة حالات تلك السلالة تحديداً.

بايدن قلق من "النهج الصيني"

من جهته، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقه بشأن النهج الصيني في التصدي لكوفيد-19، وذلك بعد ساعات من إعلان منظمة الصحة العالمية أن بكين لا تكشف بدقة عن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا.

والولايات المتحدة واحدة من أكثر من 12 دولة فرضت قيوداً على المسافرين القادمين من الصين منذ أن ألغت إجراءات صارمة لكبح فيروس كورونا الشهر الماضي والتي وفرت قدراً من الحماية للسكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة على مدى ثلاث سنوات.

ويحاول مسؤولو منظمة الصحة العالمية الآن السيطرة على تفشي المرض الذي امتلأت بسببه المستشفيات بالمرضى واكتظت بعض دور الجنازات بجثث الموتى، رغم انخفاض الأعداد المعلنة رسمياً للوفيات بسبب الفيروس في الصين.

وقال مايك رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، في إفادة إعلامية يوم الأربعاء إن الأرقام التي يتم نشرها حالياً في الصين أقل من أعداد المصابين الذين يدخلون المستشفيات ومرضى وحدات العناية المركزة والوفيات.

وفي حديثه بعد ذلك بساعات، قال بايدن إنه يشعر بالقلق بشأن أسلوب تعامل الصين مع تفشي المرض. وقال للصحفيين أثناء زيارة لكنتاكي "يُبدون حساسية بالغة... عندما نشير إلى أنهم غير واضحين على هذا النحو".

الصين تدعو منظمة الصحة إلى "الموضوعية"

في أول ردّ صدر من بكين على تصريحات المسؤولين في منظمة الصحة العالمية، دعت الصين اليوم الخميس المنظمة إلى اتخاذ موقف "موضوعي" بشأن كوفيد -19.

وقالت ماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية "نأمل في أن تتخذ منظمة الصحة ... موقفاً مبنياً على العلم، الموضوعية وعدم التحيز وأن تلعب دوراً فعالاً في الرد العالمي على التحديات التي تطرحها الجائحة".