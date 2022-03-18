الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تفرض حظر طيران فوق الدونباس.. واشتباكات في ماريوبول

الغزو الروسي لأوكرانيا: روسيا تفرض حظر طيران فوق الدونباس.. واشتباكات في ماريوبولمحادثة
الغزو الروسي لأوكرانيا يدخل الأسبوع الرابع، الميدان يزداد اشتعالا وروسيا تصعد من هجماتها الدامية وآخرها قصف لمسرح في مدينة ماريوبول المنكوبة المحاصرة من الجيش الروسي، يبجث سكانها عن ناجين بين أنقاض مسرح تعرض للقصف، بينما يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة لتحذير نظيره الصيني شي جينبينغ من عواقب تقديم أي دعم لموسكو.
تابعوا معنا يوميات الغزو الروسي لأوكرانيا في أسبوعه الرابع لحظة بلحظة
رئيس بلدية لفيف: صواريخ روسية تصيب منطقة قرب مطار المدينة الأوكرانية
أعلن رئيس بلدية لفيف أندري سادوفي أن "صواريخ" روسية ضربت الجمعة حي مطار هذه المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية
وقال سادوفي على صفحته في فيسبوك إن "صواريخ أصابت حي مطار لفيف"، مؤكدا أن الضربة لم تصب المطار مباشرة. لكنه أشار على تطبيق تلغرام إلى أنه لا يستطيع تحديد الهدف بدقة "لكنه ليس المطار بالتأكيد".
وكان صحافي من وكالة فرانس برس ذكر أن سحبا كثيفة من الدخان تصاعدت صباح الجمعة في منطقة المطار.
ولم تشهد مدينة لفيف أي معارك حتى الآن، لكن الجيش الروسي قصف الأحد قاعدة عسكرية أوكرانية في هذه المنطقة.
ولفيف هي أكبر مدينة في غرب أوكرانيا ووجهة سياحية مهمة بسبب مناظرها الخلابة
أستراليا تفرض عقوبات على مليارديرين روسيين على صلة بقطاع التعدين
فرضت أستراليا يوم الجمعة عقوبات على اثنين من النخبة الروسية على صلة بقطاع التعدين، أحدهما ملياردير له استثمارات مرتبطة بمشروع مشترك للألومينا مع شركة ريو تينتو في جلادستون.
وقالت وزيرة الشؤون الخارجية في أستراليا ماريس بين إن بلادها تعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لزيادة ضغط العقوبات على النخبة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزوه أوكرانيا.
وأضافت في بيان "أضافت أستراليا الآن مليارديرين لهما مصالح عمل في أستراليا هما أوليج دريباسكا وفيكتور فكسلبرج".
وتابعت أن هذه الإجراءات تضاف إلى قيود على 41 من أفراد النخبة وأقاربهم من الدرجة الأولى ممن يواجهون بالفعل عقوبات مالية مستهدفة وحظر سفر.
وفكسلبرج مستثمر في قطاع الطاقة الروسي، وله أعمال في شركة تعمل مع شركة أوريجين إنرجي في مشروع غاز في حوض بيتالو الواقع في الإقليم الشمالي في أستراليا.
ولم ترد شركة ريو تينتو حتى الآن على طلب للتعقيب على تأثير العقوبات على دريباسكا الذي يملك حصة 44.9 بالمئة في مجموعة إي.إن+ الروسية للألومنيوم والطاقة.
ومجموعة إي.إن+ مستثمر رئيسي في شركة روسال الروسية التي تملك 20 بالمئة من مصفاة كوينزلاند المحدودة للألومينا في جلادستون، وهو مشروع مشترك مع ريو تينتو.
وسبق أن ذكرت ريو تينتو أنها تقلص علاقاتها مع روسال في إطار انسحابها من روسيا.
إنترفاكس: روسيا تفرض حظر طيران فوق منطقة دونباس الأوكرانية
قالت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة نقلا عن مسؤول بجمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية إن روسيا فرضت حظر طيران فوق منطقة دونباس الأوكرانية.
بريطانيا ستنشر أحدث منظوماتها للدفاع الجوي في بولندا
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس الخميس في وارسو أن بريطانيا ستنشر أحدث منظوماتها للدفاع الجوي الصاروخي المتوسط المدى في بولندا
وبهذه الخطوة تخاطر بولندا المجاورة لأوكرانيا بأن تصبح هدفا مستقبليا للهجمات الروسية بعد غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
وستساعد منظومة "سكاي سايبر" البريطانية بولندا في الدفاع عن مجالها الجوي ضد أي هجمات روسية.
وقال والاس بعد اجتماع مع نظيره البولندي ماريوس بلاشاك "تتضامن بريطانيا مع بولندا كحليف في حلف شمال الأطلسي وحليف قديم للغاية، خصوصا أنها تتحمل الكثير من أعباء تبعات هذه الحرب".
وأضاف أننا "سنقف إلى جانب بولندا ونحمي مجالها الجوي من أي عدوان روسي آخر".
وبموجب اتفاق عسكري جديد مع بولندا، ستساعد بريطانيا وارسو في تطوير نفس منظومة الدفاع الصاروخي هذه.
مسؤول بالخارجية الصينية يبحث التعاون الأمني مع السفير الروسي
قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الجمعة إن مسؤولا في الوزارة التقى بالسفير الروسي لدى الصين الخميس لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية.
وذكر البيان أن تشنغ قوه بينغ مفوض الشؤون الخارجية وشؤون الأمن بوزارة الخارجية الصينية اجتمع مع السفير الروسي اندريه دينيسوف وتبادلا وجهات النظر بشأن التعاون الثنائي في الأمن ومكافحة الإرهاب.
النفط يقفز مع عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الروسية الأوكرانية
واصلت أسعار النفط الارتفاع يوم الجمعة في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مما أثار مخاوف من تشديد العقوبات واضطراب إمدادات النفط لمدة طويلة.
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب حاد اللهجة يوم الخميس "بالخونة والحثالة" في الداخل الذين ساعدوا الغرب، وقال إن الشعب الروسي سيبصق عليهم مثل البعوض، مما زاد من التوتر في السوق إزاء إطالة أمد الصراع.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 109.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفعت نحو تسعة بالمئة أمس الخميس في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.75 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 105.73 دولار للبرميل، بعد قفزة ثمانية بالمئة أمس.
ولكن رغم الانتعاش، تتجه عقود الخامين القياسيين نحو إنهاء الأسبوع على انخفاض بنحو أربعة بالمئة. ونزلت الأسعار من أعلى مستوياتها في 14 عاما التي بلغتها قبل أسبوعين تقريبا.
وقال جاستن سميرك كبير الاقتصاديين في وستباك في سيدني "ما زلت أتوقع المزيد من التقلبات. لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين".
التقلبات على مدار الأسبوع قادها نقص في الإمداد ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا وتعثر المحادثات النووية مع إيران وتضاؤل مخزونات النفط ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.
وقال محللون إن خطاب بوتين، وتصريحات للمتحدث باسم الكرملين قال فيها إن تقريرا يشير إلى إحراز تقدم كبير في محادثات السلام غير صحيح، ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي بوتين بأنه "مجرم حرب"، كلها عوامل أدت إلى موجة من الشراء يوم الخميس.
اليابان تفرض عقوبات جديدة على مسؤولي دفاع روس وشركة لتصدير الأسلحة
قالت اليابان يوم الجمعة إنها ستفرض عقوبات على 15 فردا وتسع منظمات روسية، بما يشمل مسؤولي دفاع وشركة تصدير الأسلحة المملوكة للدولة روسوبورون إكسبورت.
العقوبات، التي تشمل تجميد أصول، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها اليابان في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
فرضت اليابان إلى الآن عقوبات على 76 فردا وسبعة بنوك و12 منظمة أخرى في روسيا، وفقا لوزارة المالية.
وحددت الحكومة يوم الجمعة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ضمن المستهدفين بالعقوبات إلى جانب عدد من مصنعي العتاد العسكري مثل شركة يونايتد إيركرافت كورب التي تصنع طائرات مقاتلة.
ولا يزال لليابان حصص في مشروعات غاز ونفط في جزيرة سخالين الروسية بعد انسحاب شركتي شل وإكسون موبيل منها
ستاندرد اند بورز تخفض تصنيف روسيا إلى CC لمخاطر التخلف عن سداد ديون
خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني يوم الخميس تصنيف روسيا إلى CC من -CCC، إذ أن موسكو أبلغت عن صعوبات في الوفاء بمدفوعات ديون مستحقة على سندات مقومة بالدولار في عامي 2023 و2043.
وقالت وكالة التصنيف إن مشاكل المدفوعات الروسية ناجمة عن العقوبات الدولية بسبب غزو أوكرانيا. وقلصت العقوبات من الاحتياطيات المتاحة لموسكو من النقد الأجنبي وقيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي.
وقالت الوكالة "على الرغم من أن التصريحات الصادرة عن وزارة المالية الروسية توحي لنا بأن الحكومة ما زالت تحاول تحويل المدفوعات إلى حاملي السندات، فإننا نعتقد أن مدفوعات خدمة الدين على السندات الروسية المستحقة في الأسابيع القليلة المقبلة قد تواجه صعوبات فنية مماثلة".
وأشارت وكالتا التصنيف فيتش وموديز أيضا إلى مخاوف حيال قدرة روسيا على الوفاء بالتزامات الديون عندما خفضتا تصنيف البلاد عدة درجات في وقت سابق من الشهر.
ومما يفاقم مشاكل ديون موسكو أن الإعفاء الذي يسمح حاليا لمواطني الولايات المتحدة أو المقيمين فيها بتسلم مدفوعات الديون والأسهم الروسية سينقضي في 25 مايو أيار
وول ستريت تغلق مرتفعة مع تراجع المخاوف بشأن الفائدة وتخلف روسيا عن سداد ديونها
أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسة في وول ستريت على ارتفاع بأكثر من واحد في المئة يوم الخميس مع دراسة المستثمرين للمسار الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة وتراجع المخاوف بشأن احتمال تخلف روسيا عن سداد ديونها بعد حصول دائنين لها على مدفوعات.
واطمأن المستثمرون إلى أن روسيا ربما، على الأقل في الوقت الحالي، قد تجنبت ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد ديونها السيادية منذ قرن. وقال مصدران بالسوق لرويترز يوم الخميس إن هذا يرجع إلى أن الدائنين تلقوا مدفوعات بالدولار لكوبونات سندات روسية حل أجل استحقاقها هذا الأسبوع.
وقد أدى ذلك إلى زيادة الرغبة في المخاطرة في السوق التي كانت تستفيد من تصيد صفقات.
ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء مثلما كان متوقعا، وتوقع خطة قوية لمزيد من الزيادات بينما قلص صناع السياسة أيضا توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام.