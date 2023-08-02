ألحق هجوم بمسيّرات روسية دماراً في البنية التحتية لأحد الموانئ في أوديسا جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة الأربعاء.
أبرز مستجدات الحرب الأوكرانية أدناه:
هجوم بمسيّرات روسيّة يستهدف مرفأ في منطقة أوديسا الأوكرانية
ألحق هجوم بمسيّرات روسية دماراً في البنية التحتية لأحد الموانئ في أوديسا بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلن حاكم المنطقة الأربعاء.
وقال أوليغ كيبر "نتيجة للهجوم، اندلعت حرائق في منشآت الميناء والبنية التحتية الصناعية للمنطقة"، مضيفاً أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، في وقت لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
وأكد الجيش الأوكراني أنه تصدى لمسيّرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" أُطلقت من بحر آزوف ومرّت من البحر الأسود لاستهداف منطقة أوديسا.
وتقصف روسيا أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم أحد أهم الموانئ الأوكرانية، منذ انسحبت موسكو من اتفاق للحبوب الشهر الماضي كان يسمح لأوكرانيا بالتصدير رغم الحرب.
وسمح الاتفاق التاريخي لشحنات تحمل حوالى 33 مليون طن من الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية.
بولندا تتّهم مروحيتين بيلاروسيتين بخرق مجالها الجوي
قالت بولندا الثلاثاء إن مروحيتين بيلاروسيتين خرقتا مجالها الجوي الثلاثاء، وأعلنت أنها ستعزز انتشارها العسكري عند حدودها الشرقية رداً على ذلك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البولندية "انتهكت مروحيتان بيلاروسيتان كانتا تجريان تدريبات قرب الحدود المجال الجوي البولندي".
وكان الجيش البولندي قد أعلن أن المروحيتين لم تنتهكا المجال الجوي للبلد المنضوي في حلف شمال الأطلسي، ليتراجع عن ذلك في بيان لاحق.
وأوضحت الوزارة أن "الانتهاك وقع في منطقة بياوفيجا على ارتفاع منخفض ما أعاق الرصد بواسطة أنظمة الرادار". وأشارت إلى أن "حلف شمال الأطلسي تبلّغ بالواقعة".
وكشفت الوزارة أن الوزير أمر بزيادة عديد الجنود عند الحدود البيلاروسية، مشيراً إلى "عمليات هجينة" مكثّفة تقودها روسيا وبيلاروس ضد بولندا.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن مزاعم الانتهاك "أوردها الجيش والقيادة السياسية البولنديان لكي يبررا مرة جديدة حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية".
وأعربت بولندا وجاراتها في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي عن قلقها إزاء تهديد محتمل انطلاقاً من بيلاروس التي تؤوي مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر".
السبت قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن مجموعة قوامها "مئة من مرتزقة فاغنر" في بيلاروس اقتربت من الحدود البولندية.
The Polish Ministry of Defense has announced that a Belarusian Mil Mi-8 “Hip” Transport Helicopter and a Mil Mi-24 “Hind” Attack Helicopters did in fact briefly cross into Polish Airspace earlier today near the Town of Białowieża which is roughly 2 Miles from the… pic.twitter.com/4uX6Zlig4Q— OSINTdefender (@sentdefender) August 1, 2023