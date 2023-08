قالت بولندا الثلاثاء إن مروحيتين بيلاروسيتين خرقتا مجالها الجوي الثلاثاء، وأعلنت أنها ستعزز انتشارها العسكري عند حدودها الشرقية رداً على ذلك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع البولندية "انتهكت مروحيتان بيلاروسيتان كانتا تجريان تدريبات قرب الحدود المجال الجوي البولندي".

وكان الجيش البولندي قد أعلن أن المروحيتين لم تنتهكا المجال الجوي للبلد المنضوي في حلف شمال الأطلسي، ليتراجع عن ذلك في بيان لاحق.

وأوضحت الوزارة أن "الانتهاك وقع في منطقة بياوفيجا على ارتفاع منخفض ما أعاق الرصد بواسطة أنظمة الرادار". وأشارت إلى أن "حلف شمال الأطلسي تبلّغ بالواقعة".

وكشفت الوزارة أن الوزير أمر بزيادة عديد الجنود عند الحدود البيلاروسية، مشيراً إلى "عمليات هجينة" مكثّفة تقودها روسيا وبيلاروس ضد بولندا.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن مزاعم الانتهاك "أوردها الجيش والقيادة السياسية البولنديان لكي يبررا مرة جديدة حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية".

وأعربت بولندا وجاراتها في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي عن قلقها إزاء تهديد محتمل انطلاقاً من بيلاروس التي تؤوي مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر".

السبت قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن مجموعة قوامها "مئة من مرتزقة فاغنر" في بيلاروس اقتربت من الحدود البولندية.

