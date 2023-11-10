بقلم: يورونيوز

شبح نكبة جديدة يطارد الفلسطينيين في غزة.. وإسرائيل تستهدف منظمة في سوريا أطلقت مسيرة باتجاه إيلات

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واصل الفلسطينيون الفرار من شمال قطاع غزة المدمر إلى الجنوب مع خروج عشرات الآلاف الخميس سيرا على الأقدام هربا من القصف والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، فيما تجري محادثات أميركية إسرائيلية قطرية في الدوحة بشأن هدنة إنسانية.

وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ردا على هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقون في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا الخميس وقفا لإطلاق النار، قائلا "وقف إطلاق النار مع حماس يعني الاستسلام".

وفيما ترفض إسرائيل أي وقف إطلاق نار بدون الإفراج عن الرهائن، أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنياع محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين بشأن "وقف إنساني" للحرب، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على الزيارة الخميس.