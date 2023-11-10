شبح نكبة جديدة يطارد الفلسطينيين في غزة.. وإسرائيل تستهدف منظمة في سوريا أطلقت مسيرة باتجاه إيلات
واصل الفلسطينيون الفرار من شمال قطاع غزة المدمر إلى الجنوب مع خروج عشرات الآلاف الخميس سيرا على الأقدام هربا من القصف والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، فيما تجري محادثات أميركية إسرائيلية قطرية في الدوحة بشأن هدنة إنسانية.
وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ردا على هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقون في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا الخميس وقفا لإطلاق النار، قائلا "وقف إطلاق النار مع حماس يعني الاستسلام".
وفيما ترفض إسرائيل أي وقف إطلاق نار بدون الإفراج عن الرهائن، أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومدير الموساد ديفيد بارنياع محادثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين بشأن "وقف إنساني" للحرب، وفق ما أفاد مسؤول مطلع على الزيارة الخميس.
الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفيات في قطاع غزة
واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في قطاع غزة.
وقصف الجيش الإسرائيلي محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، حيث نصبت خيام للنازحين، إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين.
كما قتل مواطن وأصيب طفل في قصف استهدف مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي. وقتل مواطنان وجرح آخرون في قصف استهدف شارع غزة القديم شمال القطاع.
November 9, 2023
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات إسرائيلية قصفت بشكل عنيف منطقة تل الهوى، بالقرب من مستشفى القدس التابع للجمعية، في ظل تواجد الطواقم الطبية والمرضى وأكثر من 14 ألف نازح.
كما قصف الجيش الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مرافقه.
كما شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وجرح آخرين.
فرنسا تعتقل مؤثرة على وسائل التواصل لسخريتها من مقتل طفل اسرائيلي
اعتقلت الشرطة الفرنسية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو سخرت فيه مما ورد عن مقتل طفل إسرائيلي على يد مهاجمين من حركة حماس، وفق ما أفاد مدعون عامون لوكالة فرانس برس.
ويتضمن مقطع الفيديو تعليقا للمؤثرة التي عرّفتها وسائل إعلام بأنها عارضة الأزياء وردة أنور، على تقرير لمسعف إسرائيلي من أوائل المستجيبين خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث قال إن مهاجمي حماس أحرقوا طفلا وهو حي في فرن.
ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية هذا التقرير.
وقالت وردة أنور في الفيديو "أتساءل إن كانوا قد أضافوا الملح والفلفل أولا، هل أضافوا الزعتر؟"، وتتابع "ما هو الطبق الجانبي الذي قدموه؟"
وبعدما أثار مقطع الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة أنه تقدم بشكوى جنائية ضد أنور.
وقال ممثلو الادعاء إنه جرى التحقيق معها بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وأوقفتها السلطات في باريس في وقت مبكر الخميس.
إسرائيل تقول إنها استخدمت نظامها "آرو 3" لاعتراض مقذوف أطلِق "من منطقة البحر الأحمر"
أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه استخدم للمرة الاولى نظامه المضاد للصواريخ "آرو 3" من أجل اعتراض مقذوف أُطلِق "من منطقة البحر الأحمر"، فيما قال المتمردون الحوثيون في اليمن من جانبهم إنهم أطلقوا صواريخ بالستية ضد إسرائيل.
وقال الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع في بيان إن "جنود شبكات الدفاع الجوي الإسرائيلية أطلقوا بنجاح صاروخا اعتراضيا من طراز آرو 3 للمرة الأولى هذا المساء". وأضافا أن هذا الصاروخ الاعتراضي دمر "هدفا أُطلِق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر".
وهذه أول مرة يعترض فيها نظام آرو 3 الذي طُوّر وأنتِج بشكل مشترك من جانب إسرائيل والولايات المتحدة ونُشِر عام 2017، هدفا في ظروف تشغيلية.
ووفقا لإسرائيل، فإن هذا النظام البعيد المدى مصمم لاعتراض "صواريخ بالستية خارج الغلاف الجوي".
وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه اعترض مساء الخميس "مقذوفا مشبوها" في جنوب إسرائيل، باستخدام بطاريات باتريوت المضادة للطائرات. وأوضح أن المقذوف "لم يدخل فوق الأراضي الإسرائيلية".
في اليمن، قال المتمردون الحوثيون في بيان "أطلقت قواتنا المسلحة (الخميس) دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة وحساسة في جنوب إسرائيل منها أهداف عسكرية في منطقة إيلات".
آلاف المدنيين يفرون من شمال قطاع غزة ومفاوضات في الدوحة من أجل هدنة
واصل الفلسطينيون الفرار من شمال قطاع غزة المدمر إلى الجنوب مع خروج عشرات الآلاف الخميس سيرا على الأقدام هربا من القصف والمعارك العنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، فيما تجري محادثات أميركية إسرائيلية قطرية في الدوحة بشأن هدنة إنسانية.
وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ردا على هجوم حماس غير المسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقون في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948. كما تعرّض ما يقارب 240 شخصًا من إسرائيليين وأجانب للخطف وتمّ نقلهم الى داخل قطاع غزة.
ومن الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الخميس.
بلجيكا تحض الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على "المتطرفين" الإسرائيليين
أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الخميس أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس منع الإسرائيليين "المتطرفين" الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.
وأشار رئيس الوزراء الليبرالي إلى العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إن عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء "المتطرفين العنيفين" أمر "غير مقبول".
وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك "وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة".