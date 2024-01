نسيت الميكرفون مفتوحاً.. مذيعة أمريكية تشتم الرئيس الأمريكي على الهواء

بقلم: يورونيوز

في موقف محرج، قامت جوي رايد، المذيعة الأمريكية في قناة MSNBC، باستخدام كلمات غير لائقة على الهواء مباشرة، خلال عرض كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن، دون أن تدرك أن كلماتها ستصل إلى ملايين المشاهدين.

وخلال عرض كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن في برنامجها "The ReidOut" تتناول أزمة الحدود مع المكسيك، سمعت المذيعة الشهيرة، وهي تعلق "ليس حرب لعينة أخرى- not another f**king war" على كلام بايدن.

وبعد مرور مقطع فيديو لبايدن يقول فيه إنه "سيغلق الحدود إذا قدم الكونغرس المزيد من الأموال لأوكرانيا"،قالت رايد إن الرئيس قال إنه مستعد لاتخاذ خطوات إذا كان الكونغرس جادا في حل أزمة الحدود.

ومن ثم عرضت مقطعا آخر، يقول فيه أمام تجمع في ولاية نورث كارولينا في عطلة نهاية الأسبوع، "لو كان مشروع القانون هذا هو القانون اليوم، لأغلقت الحدود الآن وأصلحته بسرعة". وهنا سمعت كلمات رايد التي انتشرت كالنار في الشهيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا واسعا.

قبل أن يُقْطَع الميكروفون الخاص بها لبضع ثوان، ويعاد تشغيله مجددا.

وفي نهاية الحلقة قدمت رايد اعتذارها.

وقالت رايد "أثناء تشغيل المقطع، كنت أتحدث وكما تعلمون، نحن نسعى لجعل هذا العرض مناسباً للفئة العمرية PG-13. لذا، أود أن أعتذر لأي شخص كان يستمع إلى ثرثرتي خلف الكواليس. أعتذر بشدة عن ذلك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على المنصات الرقمية، وعلق أحدهم عبر منصة "إكس"، أنها "لحظة نادرة تعكس المشاعر الحقيقية عُرِضَت على قناة MSNBC".