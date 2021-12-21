في أي دول عربية سُجّلت إصابات بالمتحور أوميكرون؟

ينتشر متحور أوميكرون في معظم دول العالم حالياً، وسط مخاوف من موجات وبائية جديدة ترافق فصل الشتاء، وتصعب الأمور أكثر مع اقتراب نهاية العام. وفيما فرضت بعض الدول إغلاقاً شاملاً، كما فعلت هولندا في نهاية الأسبوع الفائت، شددت بلدان أخرى الإجراءات المخصصة لمكافحة كوفيد-19، مقيّدة السفر، وملغية مهرجانات وفعاليات كان من المفترض أن تقام في فترة الأعياد. متحور أوميكرون طبعاً لم يعفِ العالم العربي. أدناه قائمة بأسماء البلاد حيث تأكد وجود إصابات به.

الإمارات

منذ نحو ثلاثة أسابيع تقريباً، أكدت الإمارات أنها سجلت أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون لسيدة قادمة من دولة إفريقية. وسجلت أبو ظبي الثلاثاء، 452 إصابة جديدة وحالتي وفاة بالوباء. وبعد تراجع كبير في أعداد الإصابات بالفيروس في أحد أكثر دول العالم تطعيماً للسكان، عادت الإصابات للارتفاع في الأيام الأخيرة في الإمارات.

السعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية أن نسبة الإصابات بمتحور أوميكرون بلغت 5.4 بالمئة من الإصابات العامة، فيما أوصت هيئة الصحة العامة (وقاية) بعدم السفر إلى الخارج إلا في حال الضرورة.

وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية تحسباً من ارتفاع معدل انتشار الفيروس في السعودية. وكانت السعودية ثاني دولة عربية تسجّل إصابة بأوميكرون بعد الإمارات.

قطر

أعلنت السلطات الصحية القطرية منذ الجمعة الفائت عن اكتشاف أول 4 إصابات بمتحور أوميكرون. ووفق بيان لوزارة الصحة، فإن الإصابات الأربع التي تم اكتشافها كانت لمواطنين ومقيمين عائدين لدولة قطر بعد سفرهم للخارج.

وفيما أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، الثلاثاء، تسجيل 136 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا منها 47 إصابة لمسافرين، لم توضح الوزارة ما إذا كانت قد سجّلت حالات أوميكرون بينها.

العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 456 شخصا للشفاء". وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد. كانت وزارة الصحة العراقية، أكدت في وقت سابق، أنها لم تسجل أي إصابة بمتحور أوميكرون، فيما أشارت إلى أن تسجيل العراق إصابات بالمتحور الجديد وارد جداً.

لبنان

قد يكون لبنان من بين الدول العربية حيث ينتشر المتحور بكثرة. في نهاية الأسبوع الفائت، أعلن مختبر تشخيص كورونا في الجامعة اللبنانية في بيان عن تسجيل نحو 60 إصابة مؤكدة بالمتحور، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح لتفادي "الكارثة المقبلة". وإذ تكشف الاختبارات في لبنان الإصابة بكورونا من دون تحديد نوع المتحور، فإن الأعداد المصرح عنها، كما في دول عربية أخرى، تنقصها الدقة.

الأردن

أعلنت السلطات الأردنية عن تسجيل 5 إصابات بالمتحور، تعود جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، بعدما كانت أعلنت تسجيل إصابتين في وقت سابق من هذا الشهر. وسجل الأردن هذا الثلاثاء 3023 إصابة جديدة 32 حالة وفاة بسبب الوباء.

الضفة الغربية وغزة

سجلت وزارة الصحة في الأراضي المحتلة 6 إصابات جديدة بالمتحور الجديد أوميكرون اليوم، الثلاثاء. وكانت السلطات الصحية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن تسجيل ثلاث حالات أخرى كانت قادمة من الخارج وتبين إصابتها بمتحور أوميكرون.

أما في قطاع غزة فأصدرت السلطات الطبية تحذيراً من موجة جديدة تكون صعبة إذ تترافق مع فصل الشتاء، كما أرسلت بعض العينات المخبرية للخارج للتحقق فيما إذا كانت تلك الإصابات إصابات بمتحور أوميكرون. ولكن مسؤولاً في قطاع الصحة أكد اليوم، الثلاثاء، لمواقع إخبارية فلسطينية محلية، خلوّ القطاع من المتحور أوميكرون.

مصر

منذ السبت الماضي، قالت وزارة الصحة المصرية، إن مصر سجلت أول ثلاث حالات من متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن الإصابات تعود لثلاثة مصريين عائدين من الخارج.

تونس

كانت تونس ثالث دولة عربية بعد الإمارات والسعودية تسجل إصابة بالمتحور أوميكرون، وأعلنت ذلك في الثالث من كانون الأول/ديسمبر. بحسب وزارة الصحة، سجلت الإصابة لدى مواطن من الكونغو، كان مسافراً إلى تونس انطلاقاً من مطار في إسطنبول.

المغرب

منذ منتصف الشهر الجاري سجّلت وزارة الصحة المغربية أول إصابة بالمتحور أوميكرون لدى مواطنة مغربية في مدينة الدار البيضاء محذرة من انتكاسة وبائية جديدة.

واليوم الأربعاء نقلت رويترز عن وزارة الصحة قولها إنها سجلت 28 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون، 20 منها "في إطار سبع بؤر عائلية، إضافة إلى 8 حالات معزولة.

وأشارت الوزارة إلى "تسجيل 46 حالة محتملة، قيد التأكيد".

وذكرت الوزارة أنها سجلت 381 إصابة مؤكدة بكوفيد 19 ارتفاعاً من 102 حالة أمس.

وكان المغرب أصدر قراراً بمنع احتفالات رأس السنة في الأماكن العامة "تعزيزاً للإجراءت الوقائية" ضد كوفيد-19.

الجزائر

منذ الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر، سجّلت الجزائر أول إصابة بالمتحور. وسجلت الجزائر اليوم، الثلاثاء، 310 إصابات جديدة وثمانية وفيات بكوفيد-19 بحسب ما أفادت به وزارة الصحة عبر صفحتها في فيسبوك.