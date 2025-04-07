فيديو. أكبر حديقة لزهور التوليب في آسيا بدأت تذبل تحت تأثير الجفاف والطقس الدافئ

حديقة إنديرا غاندي للتيوليب في سريناغار، بكشمير، تجد صعوبة في الحفاظ على البساط الجميل والاستثنائي المؤلّف من 1.7 مليون زهرة تيوليب بسبب درجات الحرارة الأكثر دفئًا من المعتاد ونقص تساقط الثلوج. يربط الخبراء هذه التغيرات الجوية بالتغير المناخي الأوسع والاحتباس الحراري.

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شهدت المنطقة هذا العام نقصا في الأمطار والثلوج بنسبة 80٪، مما أثر على نمو زهور الحديقة. ومع ارتفاع درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 إلى 8 درجات مئوية أعلى من المعتاد، بدأ الذبول يظهر العديد من زهور التيوليب.

تعتمد الحديقة، التي تجذب آلاف الزوار سنويًا، على بصيلات التيوليب المستوردة والتربية الدقيقة حتى تضمن عملية الإزهار، لكن ظروف الجفاف هذا العام جعلت المهمة أكثر صعوبة.