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فيضانات جداول مردوفين تغمر باردونيكيا وتسفر عن مقتل رجل
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فيديو. قتيلان على الأقل في موجة حر شديدة وفيضانات تجتاح إيطاليا

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وفيما تسود درجات حرارة قصوى أجزاء من إسبانيا والبرتغال وتتجاوز 40 درجة مئوية في فرنسا، يحذر الخبراء من أن تغير المناخ يؤدي إلى ظواهر جوية أكثر تكرارًا وفتكًا في جميع أنحاء أوروبا.

هطلت أمطار غزيرة على شمال إيطاليا يوم الاثنين، مما أدى إلى فيضان الأنهار وتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بالقرب من بلدة باردونيكيا.

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فقد لقي رجل يبلغ من العمر 70 عامًا حتفه غرقا بعد أن فاض نهر فريجوس خلال هطول الأمطار الغزيرة، مما جرف الطين والمياه على الطرق المجاورة

وفي الوقت نفسه، بالقرب من مقاطعة بولونيا، انهار عامل بناء يبلغ من العمر 47 عامًا أثناء صب الخرسانة، ويشتبه أن السبب هو ضربة شمس.

وفيما تسود درجات حرارة قصوى أجزاء من إسبانيا والبرتغال وتتجاوز 40 درجة مئوية في فرنسا، يحذر الخبراء من أن تغير المناخ يؤدي إلى ظواهر جوية أكثر تكرارًا وفتكًا في جميع أنحاء أوروبا.

أصدرت السلطات تحذيرات صفراء وحمراء لـ 17 مدينة في إيطاليا، بما في ذلك فلورنسا وروما، وحثت الناس على البقاء في الداخل. كما حظرت عدة مناطق الآن العمل في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة الحارة.

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