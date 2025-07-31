تجلس القوارب على الشاطئ في فيراكروز، بنما، بعد أن أخرجها الصيادون من الماء كإجراء احترازي عقب تحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب قبالة سواحل روسيا.
No Comment

فيديو. نشيلي في حالة تأهب.. رفع تحذيرات تسونامي في اليابان والولايات المتحدة

آخر تحديث:

تم إصدار تحذيرات من تسونامي عبر المحيط الهادئ بعد موجات تبعت زلزالًا قويًا بقوة 8.8 درجة قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا النائية في روسيا يوم الأربعاء.

وبينما تم رفع التحذيرات في اليابان والولايات المتحدة لاحقًا، حافظت بعض الدول في أمريكا الجنوبية على إجراءات الطوارئ.

فقد رفعت تشيلي حالة التأهب إلى أعلى مستوى، مما أدى إلى عمليات إجلاء على طول ساحلها الواسع.

كما أمرت كولومبيا بإغلاق الشواطئ ووقف حركة المرور البحرية، بينما ألغت الإكوادور المنشآت الساحلية، بما في ذلك جزر غالاباغوس.

في بنما، ظلت المناطق الساحلية تحت المراقبة وتم حث الصيادين على البقاء على الشاطئ.

ووقع الزلزال، وهو من أقوى الزلازل التي تم تسجيلها على الإطلاق، على طول "حلقة النار" في المحيط الهادئ وتسبب في حدوث عدة هزات ارتدادية قوية.

