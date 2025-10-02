فيديو. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط الفلبين إلى 72 قتيلاً

دمر الزلزال مدينة بوغو في مقاطعة سيبو، حيث أقيمت مراسم التأبين لضحايا الكارثة يوم الخميس.

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أبلغت السلطات عن تضرر أو تدمير 87 مبنى وما يقرب من 600 منزل في بوغو والبلدات المجاورة، وتعرضت الجسور والطرق وميناء المدينة لأضرار جسيمة. وقد عاش العديد من النازحين في خيام مؤقتة، غير راغبين في العودة إلى منازلهم بسبب مخاوف من الهزات الارتدادية.

سافر الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى بوغو يوم الخميس لتقييم الدمار، واللقاء بالناجين وتقديم التعازي للأسر المكلومة. وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من عاصفة قوية ضربت نفس المنطقة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا. وقد عرضت الولايات المتحدة تقديم المساعدة في أعقاب الزلزال.