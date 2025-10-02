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الناجون من زلزال الثلاثاء يقيمون في مركز إجلاء
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فيديو. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط الفلبين إلى 72 قتيلاً

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أعلنت السلطات الفلبينية أن الزلزال، الذي بلغت قوته 6.9 درجة وضرب وسط البلاد في وقت متأخر من الثلاثاء، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 72 شخصًا وإصابة نحو 300 آخرين، وأثر على أكثر من 170 ألفًا من السكان.

دمر الزلزال مدينة بوغو في مقاطعة سيبو، حيث أقيمت مراسم التأبين لضحايا الكارثة يوم الخميس.

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أبلغت السلطات عن تضرر أو تدمير 87 مبنى وما يقرب من 600 منزل في بوغو والبلدات المجاورة، وتعرضت الجسور والطرق وميناء المدينة لأضرار جسيمة. وقد عاش العديد من النازحين في خيام مؤقتة، غير راغبين في العودة إلى منازلهم بسبب مخاوف من الهزات الارتدادية.

سافر الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى بوغو يوم الخميس لتقييم الدمار، واللقاء بالناجين وتقديم التعازي للأسر المكلومة. وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من عاصفة قوية ضربت نفس المنطقة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا. وقد عرضت الولايات المتحدة تقديم المساعدة في أعقاب الزلزال.

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