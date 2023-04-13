البنك الدولي يعلن رصد 200 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا

أعلن البنك الدولي الأربعاء رصد مساعدة مالية قدرها 200 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا، وذلك خلال لقاء بين مسؤولين أوكرانيين وقادة الهيئة المالية في واشنطن.
بينما فرضت لندن وواشنطن عقوبات على أقارب لأثرياء روس لمساعدتهم على إخفاء أموالهم.
ميدانيًا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنّها أرسلت الأربعاء مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للبحرية الألمانية كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق.
هذه أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا
انخفاض إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا 29,1 بالمئة في 2022 (إحصاءات)
قالت لجنة الدولة الأوكرانية للإحصاءات الخميس إن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا انخفض بنسبة 29,1 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب الغزو الروسي الذي دمر البلاد.
وشهدت أوكرانيا، التي تقاوم الغزو الروسي بفضل المساعدات العسكرية والمالية من الغرب، انهيار قطاعات كاملة من اقتصادها بسبب الحرب، بما في ذلك قطاع البناء الذي تراجع بنسبة 67,6 بالمئة.
مقاتلة روسية اعترضت طائرة عسكرية ألمانية فوق بحر البليطق
أعلنت روسيا أنّها أرسلت الأربعاء مقاتلة لاعتراض طائرة تابعة للبحرية الألمانية كانت تقترب من حدودها فوق بحر البلطيق، مؤكّدة أنّ عملية الاعتراض جرت دون وقوع أيّ حادث.
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تلغرام إنّه "في 12 نيسان/أبريل 2023، رصدت أجهزة المراقبة الجوية الروسية فوق بحر البلطيق هدفاً جوياً يقترب من الحدود الروسية".
وأضافت أنّه على الفور أقلعت مقاتلة من طراز سوخوي-27 وتبيّن لها أنّ الهدف هو "طائرة دورية أساسية تابعة للبحرية الألمانية من طراز بي-3 سي أوريون".
وأوضحت أنّه ما أن وصلت المقاتلة الروسية حتّى "ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا والمقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها".
وشدّد البيان على أنّ الطائرة العسكرية الألمانية لم تخترق الحدود الروسية.
لندن وواشنطن تفرضان عقوبات على مقرّبين من أثرياء روس
أعلنت المملكة المتّحدة والولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على مقرّبين من أثرياء روس، بينهم أفراد من دائرة رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف، وذلك لمساعدتهم هؤلاء الأوليغارشيين على إخفاء أموالهم.
وأضاف البلدان معًا عشرات الشخصيات والشركات إلى قائمتي العقوبات في محاولة لعرقلة أنشطة الشخصيات النافذة المتّهمة بدعم حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحربه على أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، فرضت واشنطن عقوبات على شركات في هونغ كونغ وتركيا والإمارات قالت إنها تبيع طائرات مسيّرة وإلكترونيات، بما في ذلك أشباه موصلات أميركية الصنع، لقطاع الدفاع الروسي.
واستهدفت وزارة الخارجية الأميركية خصوصًا شركة "هيد أيروسبيس تكنولوجي" الصينية التي قالت إنها تبيع صور الأقمار الاصطناعية لمجموعة فاغنر العسكرية، وأدرجت في القائمة السوداء أيضاً مجموعة "باتريوت بي إم سي"، وهي ميليشيا روسية خاصة أخرى قالت إنها مرتبطة بوزير الدفاع سيرغي شويغو.
نسبة التضخم في روسيا تتراجع إلى ما دون 4 بالمئة
انخفض التضخّم في روسيا في آذار/مارس مسجلاً أقلّ من أربعة بالمئة للمرة الأولى منذ عام حين فرضت الدول الغربية وابلاً من العقوبات على موسكو، بحسب ما أفادت وكالة الإحصاء الوطنية الروسية "روستات" الأربعاء.
وأوضحت الوكالة أنّه في آذار/مارس، بلغ ارتفاع الأسعار 3,51 بالمئة على أساس سنوي، في انخفاض حاد مقارنة بشهر شباط/فبراير (+ 10,99 بالمئة).
لكنّ هذا الانخفاض ليس نتيجة تباطؤ حقيقي للتضخّم في روسيا، بل جرّاء قاعدة الحساب التي اعتُمدت لمقارنة الأسعار.