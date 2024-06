"كيف أقول لك وداعًا"؟ وفاة أيقونة الغناء الفرنسية فرانسواز هاردي عن عمر يناهز 80 عامًا

امتدت مسيرة فرانسواز هاردي المهنية على مدى ستة عقود، وأصبحت عديد من أغانيها من كلاسيكيات الطرب الفرنسي. بالإضافة إلى اشتهارها بموسيقى البوب الحزينة، كانت هادري عارضة أزياء وممثلة وواحدة من أكبر نجوم فرنسا.

توفيت المغنية وكاتبة الأغاني وعارضة الأزياء والممثلة الفرنسية فرانسواز هاردي عن عمر يناهز 80 عامًا.

وتم الإعلان عن وفاتها من قبل ابنها والموسيقي توماس دوترونك على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب دوترونك تعليقًا على صورة له وهو طفل بصحبة والدته: "غادرتْ والدتي".

كشفت هاردي في يونيو 2021 أنه تم تشخيص إصابتها بسرطان الحنجرة في عام 2018، بعد تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية في عام 2004.

وُلدت هاردي عام 1944 في باريس، ووقعت عقدًا مع شركة تسجيل عندما كان مراهقًا.

حققت هاردي أول أشهر أغنية لها "Tous les Garçons et les Filles" (جميع الأولاد والبنات) في عام 1962، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا فقط.

بيعت الأغنية أكثر من 2.5 مليون نسخة وتصدرت الرسوم البيانية الفرنسية. كما حققت أغاني فردية أخرى مثل "Je Suis D'Accord" و "Le Temps de L'Amour" وأغنية "?Comment te dire adieu" (كيف أقول لك وداعًا؟) نجاحات كبيرة.

استمر صعودها إلى الشهرة في الستينيات، ودفعتها موسيقاها الحزينة المميزة إلى مقدمة حركة yé-yé الأوروبية - جيل مطربي البوب الفرنسيين في فترة ما بعد الحرب - التي اكتسبت هذا الاسم إشارة إلى أغنية "yeah yeah yeah" لفرقة البيتلز.

وسجلت هاردي أغانيها باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية. كانت أغنيتها الأكبر في اللغة الإنجليزية هي أغنيتها "It Hurts to Say Goodbye" في عام 1968 - التي كتبها لها سيرج غينسبورغ. ووصلت الأغنية إلى المرتبة الأولى في كل من فرنسا والمملكة المتحدة.

سرعان ما أصبحت هاردي أيقونة موسيقى البوب وملهمة الموضة، وبدأت مهنة بالتوازي مع ذلك كفتاة غلاف للمجلات. كما أصبحت ملهمة لمصممي أزياء فرنسيين وعالميين مثل إيف سان لوران وباكو راباني، وانخرطت أيضًا في التمثيل.

فرانسواز هاردي تتمشى في إحدى حدائق لندن عام 1968 HARRIS/1968 AP

عام 1967 التقت هاردي بالموسيقار الفرنسي جاك دوترونك وتزوجا في عام 1981. ولهما ابن اسمه توماس، الذي أصبح أيضًا موسيقيًا مشهورًا. بعد انفصالهما في عام 1987، ظلا متزوجين وعلى اتصال وثيق.

سجلت هاردي ما يقرب من ثلاثين ألبومًا في مسيرتها المهنية، كان آخرها "Personne d'autre" عام 2018، وكانت الفنانة الفرنسية الوحيدة التي ظهرت في تصنيف 2023 لأعظم 200 مطرب في كل العصور نشرته مجلة Rolling Stone.

كانت هاردي تعاني من سرطان الجهاز الليمفاوي والحنجرة لعدة سنوات. قالت في مقابلة مع قناة RTL في آذار/ مارس 2021، مدافعة عن الحق في الموت بكرامة. "أنا في حالة مرعبة حقًا من المعاناة معظم الوقت".