فيديو. إسرائيل تبدأ في هدم المباني التي تضررت في المواجهة الأخيرة مع إيران

في بات يام، جنوب تل أبيب، أصاب صاروخ مبنى سكنيًا في اليوم الثالث من الحرب، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة حوالي 200 شخص وإلحاق أضرار بمئات المنازل.

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وكانت الدولة العبرية قد أعلنت أن إيران أطلقت 550 صاروخًا وأكثر من 1000 طائرة بدون طيار، واخترقت 31 منها الدفاعات الجوية مما أدى إلى مقتل 28 مدنيًا وإصابة أكثر من 3000 شخص.

أدت المواجهة بين العدوّين إلى نزوح أكثر من 9000 شخص وانتهى بوقف إطلاق النار بعد أن ادعت إسرائيل أنها قتلت قادة إيرانيين واستهدفت البنية التحتية للمنشآت النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية.