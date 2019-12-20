موقع "إير بي إن بي" يفوز في معركة البقاء خارج قواعد الملكية الأوروبية

ربح موقع "أير بي إن بي" الأمريكي لخدمة مشاركة السكن عبر الشبكة العنكبوتية، معركته للبقاء خارج نطاق قوانين الملكية الأوروبية، وذلك بعد ان قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأنها منصّة على الإنترنت وليست وكالة عقارية.

وكانت هيئة السياحة الفرنسية رفع دعوى قضائية إلى محكمة العدل الأوروبية ضد موقع "أير بي إن بي" بدعوى عدم خضوعه لقوانين الملكية بوصفه يعمل وسيطاً في القطاع العقاري دون ترخيص، وكان هدف الهيئة استصدار قرار أوروبي بوقف خدمات الموقع في فرنسا.

واعتدّت المحكمة الأوروبية في قرارها بأن الشركة الأمريكية توفر للمستخدم الوحدات السكنية بدلاً من العمل كوسيط عقاري، كما أنّها لا تعدّ شركة عقارية أو فرعاً من شركة عقارية أكبر، إضافة إلى أن "إير بي إن بي" لا تعمل على تحدد قيمة الإيجار الذي يتقاضاه مالك المنزل.

ويجدر بالذكر أن موقع "إير بي إن بي" الذي يعدّ إحدى أكثر الشركات في وادي السليكون، وتصل قيمته إلى نحو 30 مليار دولار (27 مليار يورو)، كان واجه في السنوات الأخيرة منافسة شديدة مع أصحاب الفنادق في كبريات المدن في العالم من نيويورك إلى أمستردام وبرلين وباريس، وغيرها من العواصم والمدن.