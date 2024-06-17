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مباشر. الحرب في غزة| نتنياهو يحل مجلس الحرب وبايدن يرسل مبعوثه إلى إسرائيل

فلسطينيون يحاولون الحصول على الطعام- خان يونس
فلسطينيون يحاولون الحصول على الطعام- خان يونس Copyright Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Copyright Jehad Alshrafi/Copyright 2024 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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استمر القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع مع دخول الحرب على غزة يومها الـ255، مخلفًا وفي حصيلة غير نهائية 373.37 قتيلًا، و85,299 مصابًا.

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وعلى الرغم من "الهدنة التكتيكية" التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي إلا أن سكان القطاع استمروا بسماع دوي الانفجارات في ثاني أيام العيد. حيث سقط العديد من القتلى والجرح في قصف مستمر منذ أمس الأحد وتجدد فجر الاثنين، وأوقع العديد من القتلى والجرحى.

وقالت مصادر صحفية إن مبعوثًا للرئيس بايدن سيزور إسرائيل اليوم الاثنين، بغية محاولة منع التصعيد مع حزب الله، الذي زاد من هجماته مؤخرًا على شمال إسرائيل وأوقع خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية واعتقل فلسطينية، بعد عمليات دهم واسعة شملت عدة منازل ومحال تجارية.

وكذلك الأمر في مخيم عقبة جبر في أريحا، الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم.

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