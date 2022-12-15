خوان دييغو فلوريس وبنجامين بيرنهايم يوضِّحان أسرار صوت التينور

صوت التينور ظاهرة مذهلة. التينور هم أبطال الأوبرا وملوك النغمات العالية. واحدة من أعلى النغمات في هذا النطاق. كيف تمكنوا من تحقيق هذا العمل الفذ الذي يسحر الجمهور؟ يشارك اثنان من أكبر حركات اليوم أسرارهما معنا.

يخبرنا التينور خوان دييغو فلوريس عن تجربته قائلاً: "يحب المتفرجون النغمات العالية لأنها ترن في آذانهم، وهذا مثير".

"تحدٍ إضافي"

يشير زميله التينور الغنائي الفرنسي بنجامين بيرنهايم إلى أن إتقان هذه التقنيات يتطلب سنوات من العمل: " "التينور صوت غير موجود في الطبيعة، يتطلب الكثير من الصبر لتكوينه، خاصة أن الكثير من محبي الأوبرا يجدون أنه صوت ساحر لأن جميع الأصوات الأخرى طبيعية. صوت السوبرانو الذي يدخل في النغمات العالية، إنه في طبيعة الصوت، بينما التينور، يبدو الأمر كما لو أن هناك تحدياً إضافياً، هناك توقع خاص يُنتظر من التينور".

فن الانتقال

كيف يمكن أن يغني التينور من نطاق منخفض إلى مرتفع بسلاسة؟ السر يسمى "passaggio" - الجسر."الصوت الطبيعي للتينور كالصوت الطبيعي للباريتون له حد معين وسيحدد هذا المقطع متى ننتقل إلى الصوت المختلط أو إلى الصوت المصطنع بحيث يظل صوت الصدر مرتفعاً. صوت صدري قوي"، يقول التينور بنجامين بيرنهيم.

ويضيف قائلاً: "الصوت المختلط هو صوت مرتبط بصوت الصدر وصوت الرأس. إيجاد التوازن يعد فناً، هذا الممر هو الحد الطبيعي، إنه السماء. وبعد ذلك، نكون في الفضاء".

يشرح بنيامين بيرنهايم الفرق بين صوت الصدر والصوت المختلط يورونيوز

التحدي الجسدي

لكن ما الذي يحدث داخل جسد التينور حين يغني في الطبقة الصوتية العليا؟

في سالزبورغ، يجري الطالب إيفان فحصاً بالرنين المغناطيسي لمراقبة ما لا نراه أبداً، إنه تحدٍ جسدي هائل.

" تقوم بالعد إلى 7 ثوانٍ، ثم تمسك بالنغمة لأطول فترة ممكنة. كل شيء يبدأ من الحجاب الحاجز. هناك ضغط يأتي من الصدر. تتقلص الرئتان. عضلات الحنجرة تعمل أيضاً، يقول نيكولاس ماير، كبير أخصائيي الأشعة في سالزبورغ.

نرى شكل اللسان، وتقلص الحنجرة وكيف يخرج الهواء ليصدر الصوت.

"كان من الصعب جداً الغناء هنا لأننا نغني بصوت عالٍ. عليك أيضاً أن تتنفس جيدا حيث العضلات للاحتفاظ بالصوت لفترة طويلة حتى أثناء الاستلقاء. كان من الجيد اكتشاف ذلك"، يقول إيفان سانشيز أغيلا ، طالب تينور في جامعة موزارتيوم، سالزبورغ.

يتميز التينور بخصوصية إنتاج مجموعة كاملة من الأصوات نيكولاس ماير

"يمكن وصف هذه الآلية الكاملة التي تصورناها للتو بأنها ذروة أداء جسم الإنسان. من وجهة نظر الوظائف الدماغية التي تحدث في الدماغ من أجل التحكم في جميع العضلات، ليظهر الصوت المحدد، إنه أمر رائع"، يقول نيكولاس ماير، كبير أطباء الأشعة في سالزبورغ.

هناك سبب آخر يجعل صوت التينور يتردد صداه معنا، وفقاً لاخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مهرجان سالزبورغ.

"يتميز التينور بخصوصية إنتاج مجموعة كاملة من الأصوات. جميع المغنين لديهم ذلك، لكن يمكن أن يقوم التينور باصدارها بشكل خاص حوالي 3000 هرتز،لكن ماذا يحدث للمستمع بعد ذلك؟ تركيز الطاقة هذا، هذا المزيج الذي تم إنشاؤه يتوافق بدقة مع حساسية خاصة جداً في الأذن لأن 3000 هرتز يتم إدراكها جيداً هناك. ومن هنا هذا الشعور الذي يُدغدغ ظهرهم، ويصيبهم بالقشعريرة، وعند الوصول إلى هذه النقطة، الانفجار ... ينهض الناس ويُنقلون إلى عالم آخر "، يقول نيكولاس ماير.

كيف أحدث روسيني ثورة في عالم الأوبرا؟

جذور فن التينور الحديث في إيطاليا. جياتشينو روسيني، أول من جعل صوت التينور في دائرة الضوء. خوان دييغو فلوريس له رابطة خاصة مع المؤلف الموسيقي الإيطالي.

"قبل روسيني، كانت النجوم الرئيسية للأوبرا هي السوبرانو والكاستراتي. لكن حين جاء روسيني ألغى هذه الممارسة. لذلك أعطى الأدوار الرئيسية لاصوات مماثلة لاصوات الكاستراتي والتينور والميزو سوبرانو "، يقول التينور خوان دييغو فليريز.

في عام 1831، خلال أوبرا روسيني "ويليام تيل"، حدثت ضجة كبيرة حيث فجر التينور الفرنسي جيلبرت دوبريز الجماهير بإلقاءه الثوري للنغمة العالية.

"كان دوبريز في إيطاليا يتدرب في مقصورته وكان يجرب هذه النوتات العالية. وصل إلى نغمة "c" بصوت كامل. اندهش من هذا الصوت. وأراد الاحتفاظ به. أراد أن يغني هكذا. اندهش الجميع، ما هذا؟ فأصبح سيد النغمة العالية كما نعرفها اليوم "،يقول التينور خوان دييغو فليريز.

خوان دييغو فلوريس يتدرب على أداء النغمات العالية في غرفة ملابسه قبل أداء أوبرا الكونت أوري يورونيوز

ولادة نجم عالمي

بعد ذلك، ظهر نجم عالمي: إنريكو كاروزو. يقول خوان دييغو فلوريز: "كان أول من غنى أمام عدد كبير من الجمهور، في الساحات. في كل منزل حول العالم، كان يوجد قرص لإنريكو كاروزو. كان مشهوراً جداً ".

البراعة الصوتية المذهلة هي سمة من سمات أوبرا روسيني، من بينها "الكونت أوري".. في مهرجان بيزارو، يستعد خوان دييغو فلوريز لأداء ملحمي في دور البطولة، يقول: "في هذه الأوبرا، يتم ربط Cs العالية واحدة تلو الأخرى"، "لذا إنه أول صوت عال في الأوبرا. اتبعه الكثير، واحداً تلو الآخر، وعليك أن تغني "da da da". النغمة العالية، عليك أن تضعها في اعتبارك مسبقاً، تتخيلها، ثم تُغنيها".

ويضيف: "هل أنا مدمن على الوقوف والتصفيق؟ من الجيد أن تحصل على تصفيق حار. حين تصعد على خشبة المسرح ويقف الجمهور، إنه أمر رائع. لكنني كنت دائماً قاسياً جداً على نفسي، استبدادي جداً. ما زلت أسجل التدريبات وأستمع إليها. مؤخراً، بدأت أضع إشارات على المقاطع والنتائج التي أديتها جيداً، لذا أعتقد أنه يتعين علينا العثور على توازن جيد".

ويقول التينور بنيامين برنهايم: "إنها نفس الأسئلة دائما: كيف تفعل ذلك؟ كيف تمكنت من الوصول إلى هذه النغمة؟ من خلال المشاهدة، بالذهاب لرؤية الآخرين. عليك أن تقفز في الفراغ، إلى المجهول ثم تفرد أجنحتك و تحلق".

"لا أعتقد أنه من الضروري الوصول إلى النغمة العالية. يجب أن تكون مغنياً جيداً. بالنسبة لي، أريد أن أتأثر بالمغني"، يقول التينور خوان دييغو فليريز. ويضيف قائلاً: "أفضل المغنيين هم الذين يثيرون مشاعرنا".

ملاحظة: تمت استعادة الفيلم الذي التقطت منه صور إنريكو كاروزو في برنامجنا من قبل Fondazione Cineteca di Bologna، بالتعاون مع MoMA (متحف الفن الحديث) و BFI National Archive و Gosfilmofond of Russia.