كيف نحمي محيطات العالم من التهديدات التي تواجهها؟

تغطي المحيطات ما يقرب من ثلاثة أرباع مساحة كوكب الأرض، وتشكل جزءا أساسيا يساهم في بقاء هذا الكوكب. لذا لا بد من اكتشاف أفضل السبل والعمل بجهد لحماية هذه المحيطات التي تشكل رئة العالم وتمتص 30 بالمئة من ثاني أكسيد الكربون العالمي، إضافة إلى دورها الاساسي في تنظيم المناخ والحرارة.

هذه المحيطات التي تغطي مساحات شاسعة في كوكب الأرض، تمدنا بالغذاء والطاقة والثروات، إلا أنها تواجه أخطارًا عديدة، ولا بد من الوصول إلى حلول لحمايتها.

فريق يورونيوز، يحاول خلال "الأسبوع الأخضر" لعام 2021 أو ما يعرف بـ "غرين ويك"، الذي يهدف إلى نشر التوعية حول واقع الغابات والمساحات الخضراء، والزراعات الغذائية، الإجابة على السؤال التالي "هل يمكننا استخدام موارد المحيطات مع حمايتها في الوقت عينه؟".

تقول ماريا داماناكي، المديرة العالمية للمحيطات في مؤسسة "نيتشر كونسيرفانسي" ردا على هذا السؤال، إن "الحسابات تشير إلى أننا إذا اعتنينا بالمحيط، ففي عام 2050، سنحصل على ستة أضعاف المأكولات البحرية التي نحصل عليها اليوم".

قبل أشهر، دقت مجموعة من العلماء ما وصفوه بـ"ناقوس الخطر"، واشاروا إلى أن هناك أربعة تهديدات بارزة تواجه محيطات العالم وهي الاحترار السطحي، وتسخين المحيطات، وإزالة الأكسجين، والتحمض.

وبحسب آخر المعلومات، التزمت 14 دولة بإدارة محيطاتها على نحو مستدام مع تحفيز اقتصاداتها.

وتعد البرتغال والنرويج من الدول الأوروبية التي انضمت إلى لجنة المحيطات العالمية.

من جانبه يقول ريكاردو سيراو سانتوس، وزير الشؤون البحرية إنه "يتعين علينا تعديل الطريقة التي نتعامل بها مع المحيطات في عملية السحب وليس الإنتاج".

ومن المقرر أن توسع البرتغال مناطقها البحرية المحمية إلى ما يقرب من ثلث مياهها بحلول عام 2030.

ويضيف سانتوس، أن "إصلاح طريقة جمع ومعالجة النفايات المستخدمة في البحر، في النقل وصيد الأسماك أمر مهم للغاية".

ودعت لجنة المحيطات الدول الأخرى للانضمام إلى هذا المشروع الذي يهدف إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية.

وقال فيدار هيلجسين، المبعوث الخاص للجنة العليا الخاصة ببناء اقتصاد المحيطات المستدام في النرويج: "نطلب ونشجع الدول الأخرى للانضمام إلينا بحلول عام 2030، مما يسمح بأن تدار جميع المياه الوطنية بشكل مستدام بحلول عام 2030".

اللجنة العالمية للمحيطات هي مبادرة دولية تم إطلاقها في فبراير/ شباط 2013. هدف اللجنة الأساسي زيادة الوعي والعمل وتكثيف الجهود لحماية المحيطات.

تضم اللجنة شخصيات سياسية بارزة وقادة أعمال ومتخصصين واستشاريين يعملون على نطاق واسع مع الحكومات والعلماء والاقتصاديين وقادة الأعمال والنقابات العمالية.