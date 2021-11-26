فرانس تيمرمانس: نحن بجانب العدالة المناخية وندعم فكرة التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري

ضيف المحادثة العالمية "غلوبال كونفرزيشن" اليوم السيد فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي المسؤول عن المناخ، والذي أجاب عن أسئلة مياب ماك ماهون من يورونيوز.

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "أهلا بكم ومرحبا في "غلوبال كونفرزيشن". ضيفي اليوم هو فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤول عن المناخ، وجه الصفقة الأوروبية الخضراء. فرانس تيمرمانس من الرائع رؤيتكم هنا، شكرا جزيلا".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "إنه لمن دواعي سروري".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "الآن، في كوب 26 في غلاسكو، هذه الصورة التي ظهرتم فيها مع كيس، حفيدكم الذي يبلغ من العمر سنة واحدة، انتشرت بشكل كبير. وضعتم الإصبع على الجرح. أعتقد أنكم كنتم تحاولون إظهار أن التكنوقراط يمكن أن يكونوا بشرا أيضا. لنأخذ أولاً، نستمع إلى حديثكم في تلك الجلسة العامة في كوب 26".

كلمة تيمرمانس خلال مؤتمر كوب 26 في غلاسكو "سوف يكون كيس في الحادية والثلاثين من عمره عندما نكون في عام 2050 إذا فشلنا، وأعني الفشل الآن في العامين المقبلين، فسوف يقاتل بقية البشر الآخرين من أجل الماء والغذاء. هذه هي الحقيقة الصارخة التي نواجهها.

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "السؤال الأول، هل سيكون كيس راضٍ عن نتائج كوب 26، هل تعتقدون ذلك؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "لا أعتقد ذلك. لا يزال لدينا قدر هائل من العمل للقيام به. ولكن ما كنت أحاول القيام به هناك هو إظهار أن هذا أمر شخصي لكل فرد منا. إنه ليس شخصيا فقط بالنسبة لي ولحفيدي. لديكم جميعا عائلات وأحباء أو أطفال سيعانون من عواقب أزمة المناخ إذا لم نصلح الأمور".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "لم يكن هناك اتفاق تقريبا يوم السبت. أخبرنا ما حدث وراء كواليس كوب 26، ما الذي كان يحدث بالفعل؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "حسنا، أعتقد أنه من الصعب دائما التوصل إلى اتفاق عالمي في مؤتمر الأطراف. لكن هذه المرة كنا أكثر طموحا مما توقعته عدة بلدان من قبل، واستغرق الأمر بعض الشيء لجعل الجميع يتجاوز هذا الخط. وخاصة أن الصيغة التي استخدمتها الرئاسة البريطانية بشأن الفحم كانت قليلة بعض الشيء بالنسبة لبعض الدول المنتجة للفحم. لذلك، كان علينا إعادة صياغتها، والحفاظ على مستوى عالٍ من الطموح، ولكن باستخدام كلمتين مختلفتين. لكن لا تزال الكتابة على الحائط من أجل الفحم، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "ورأينا رئيس كوب 26، ألوك شارما، متأثرا وهو يقول إنه كان مجرد "فوز هش".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "فعلا، لقد كان متأثرا بسبب مفاجآت اللحظة الأخيرة التي حصلنا عليها من عدة دول لم ترغب فجأة في دعم النتيجة النهائية. لذلك، كان علينا أن نجد مع تلك البلدان، بعض الحلول السريعة ولحسن الحظ نجحنا".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "وفقط فيما يتعلق بالتعويضات المناخية، لماذا تحجم أوروبا عن إنشاء مرفق خسائر وأضرار للبلدان التي ستتأثر بتغير المناخ ولكنها لا تتسبب فيه؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "حسنا، في العالم المتقدم لا يوجد فاعل أكثر من الاتحاد الأوروبي للتكيف والخسارة والضرر. كنا نحث البلدان المتقدمة الأخرى على وضع المزيد من الأموال على الطاولة. نضع أموالا إضافية على الطاولة مقابل الخسائر والأضرار. لقد وضعنا المزيد من الأموال في صندوق التكيف. لذا نحن في العالم المتقدم، نحن رواد في هذا، لكن ما زلنا بحاجة لبذل المزيد من الجهد لأننا نتحدث عن تريليونات من أموال التكيف التي ستكون ضرورية لإعداد الكوكب لما يحدث بالفعل وهو التغير المناخي".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "أثناء انشغالكم داخل المبنى، أود أن أريكم صورة بعض النشطاء الموجودين خارج المبنى في كوب 26. كانوا يسألون الاتحاد الأوروبي في أيّ صفّ أنتم وعبر صورة أورسولا فون دير لاين هناك، كانوا يسألون هل تصطفون مع الوقود الأحفوري أم مع العدالة المناخية؟ ماذا تقولون لهم؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "حسنا، نحن بجانب العدالة المناخية ونحن أيضا مع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. دخلت تلك الصيغة في البيان الختامي، وهو أمر لم يحدث من قبل، ولدينا سياسات تدعمه. إننا الأطراف الوحيدة في العالم التي لديها بالفعل خطة لخفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة على الأقل من الآن إلى 2030. أعلن عدة أطراف آخرين الآن أنهم سيدعمون الحياد الكربوني في منتصف القرن، ولكن ما زالوا لا يملكون خططا حقيقية للوصول إلى ذلك. ونحن نقوم بذلك".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "وهل الخطة لها زخم، هل تعتقدون أنه سيتم اعتماد باقة 55 الخاصة بكم قبل كوب 27 في شرم الشيخ؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية: "آمل ذلك. لا يزال لدينا الكثير من العمل. لن يتم اعتماد كل اقتراح بشكل كامل بحلول ذلك الوقت، لكنني آمل بحلول ذلك الوقت أن نكون قد وصلنا إلى نقطة اللاعودة. سيكون لدينا التزام كامل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي حيث تلتقي جميع الدول الأعضاء معا، بأن نكون مشتركين في الحزمة ككل. سيكون ذلك مهما للغاية قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "الآن، هنا في يورونيوز، أبلغنا مؤخرا عن ارتفاع أسعار الطاقة، وفي غضون ذلك، أعلنت الشركات التي تنتج الغاز عن أرباح إضافية بمليارات الدولارات. لذا، أود أن أسألكم لماذا تروج المفوضية الأوروبية لما يسمى "مشاريع الغاز الجديدة ذات الاهتمام المشترك" وهل ستدعمون وتوافقون على نورد ستريم 2؟".

بعض البلدان لا تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة. ستحتاج إلى الغاز الطبيعي كمصدر انتقالي للطاقة. وهذا هو سبب دعمنا لبعض هذه المشاريع.

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "ما يتعين علينا القيام به هو مساعدة البلدان على التحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة. لكن بعض البلدان لا تستطيع القيام بذلك دفعة واحدة. ستحتاج إلى الغاز الطبيعي كمصدر انتقالي للطاقة. وهذا هو سبب دعمنا لبعض هذه المشاريع. لكننا لا نريدهم أن يكونوا محبوسين في الغاز الطبيعي. لذلك، يمكن أن يكون حلا مؤقتا فقط. وسوف نتأكد من أن تشريعاتنا مناسبة للغرض حتى نحصل على هذا التحول من الفحم عبر الغاز الطبيعي إلى مصادر الطاقة المتجددة في تلك البلدان التي تحتاجها".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "وهل سيُصنف الغاز الطبيعي حقا كطاقة خضراء؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "لا، لا نستطيع. إنه وقود أحفوري".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "بالضبط".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "ولكن في الوقت نفسه، سنحتاجه كناقل طاقة في التحول نحو الطاقة الخضراء".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "وماذا عن الطاقة النووية؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "حسنا، تمتلك الطاقة النووية ميزة كبيرة تتمثل في عدم إحداث أي انبعاثات، إنها ميزة كبيرة. لكن في الوقت نفسه تعتمد على الحفريات وهي مكلفة بشكل كبير".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "وماذا سيقول كيس عن النفايات النووية المشعة؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "نعم فعلا التكلفة ضخمة. كما تعلمون، تكلفة بناء محطات الطاقة النووية آخذة في الارتفاع. تنخفض تكلفة بناء موارد الطاقة المتجددة بشكل كبير. لا تحتاج إلى أي أموال عامة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. أنت بحاجة إلى مبالغ ضخمة من المال العام للاستثمار في الطاقة النووية".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "هل يجب أن تمنع أوروبا شركات الوقود الأحفوري من رعاية الأحداث الإعلامية والثقافية والرياضية؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "أعتقد أننا يجب أن نوضح أننا نريد أن تبتعد الاستثمارات عن الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، وقد تكون هذه هي نفس الشركات التي تنتقل إلى الطاقة المتجددة. لما لا؟ لكن اليوم حسب صندوق النقد الدولي، فإننا نستثمر حوالي 11 مليون دولار في الدقيقة في الوقود الأحفوري، وهذا يحتاج إلى التغيير ويجب أن يتغير بسرعة".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: فرانس تيمرمانس، الأسبوع الماضي رأينا أشخاصا بشوارع بلجيكا وهولندا والنمسا، نزلوا للاحتجاج على الإجراءات التقييدية بسبب فيروس كورونا. في الواقع كانوا في غاية العنف، لذا سؤالي هو: هل أوروبا مستعدة لمواجهة أزمة المناخ؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "المهم هو مواجهة مواطنينا، ليس فقط بتكلفة الانتقال، ولكن بشكل خاص مع تكلفة عدم الانتقال، والتي ستكون ضخمة. ستكون المعاناة البشرية بلا حدود إذا لم نغير أساليبنا. وبالتالي، بالطبع، سيكون هذا الانتقال صعبا، لكننا بحاجة للتأكد من أنه عادل. نحن بحاجة للتأكد من أننا لا نترك أحدا خلفنا. نحتاج إلى أن نثبت لمواطنينا أنه عندما نطلب منهم المساهمة في هذا، فإن ما نطلبه منهم يكون عادلا ونتأكد من أن أولئك الذين يمكنهم المساهمة أكثر يساهمون فعلا أكثر وأولئك الذين لا يستطيعون سنوفر لهم الحماية مثلا من فقر الطاقة".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "وهل تشعرون أن جائحة كوفيد-19 قد أفسدت قليلا صفقتكم الخضراء الخاصة بالاتحاد الأوروبي؟".

غريتا تونبرغ بطلة... لن نحصل على صفقة خضراء أوروبية على الإطلاق بدونها ومن دون حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل.

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "حسنا، بالطبع لوباء كوفيد تأثير كبير على مخاوف الناس اليوم. لكن من المثير للاهتمام أن جميع الأبحاث تظهر أنه إذا سألت الناس، ما هو مصدر قلقك الرئيسي؟ غالبية الأوروبيين سيقولون أزمة المناخ وليس كوفيد".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "وغريتا تونبرغ، هل هي بطلة؟".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "إنها بطلة... على الاطلاق، لن نحصل على صفقة خضراء أوروبية بدونها ومن دون حركة أيام الجمعة من أجل المستقبل".

مياب ماك ماهون، يورونيوز: "فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. شكرًا جزيلا لمشاركتكم معنا اليوم في "غلوبال كونفرزيشن".

فرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي: "إنه لمن دواعي سروري".