دراسة: 38 بالمائة من صفحات الويب التي تم إنشاؤها في عام 2013 لم تعد متاحة

إذا كنت تبحث عن مقال على الإنترنت من عام 2013، فهناك احتمال أن يكون قد اختفى.

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توصل بحث جديد لمركز بيو للأبحاث ومقره الولايات المتحدة أن ما يقرب من 40 في المائة من جميع صفحات الويب التي تم إنشاؤها في عام 2013 لم تعد متاحة بسبب ظاهرة يسمونها "الانحلال الرقمي"، (التآكل للبيانات المخزّنة على الكمبيوتر).

عندما قام الباحثون بالبحث في الإطار الزمني، وجدوا أن ما يقرب من ربع جميع صفحات الويب التي تم إنشاؤها من 2013 إلى 2023 لم تعد موجودة. ومن هذا العدد، تم إنشاء 8 في المائة من صفحات الويب هذه في عام 2023.

تقول الدراسة: "يعد الإنترنت مستودعًا واسعًا بشكل لا يمكن تصوره للحياة الحديثة... ولكن حتى مع اعتماد المستخدمين في جميع أنحاء العالم على الويب للوصول إلى الكتب والصور والمقالات الإخبارية والموارد الأخرى، يختفي هذا المحتوى أحيانًا عن الأنظار".

حدد البحث الروابط التي يتعذر الوصول إليها كصفحة لم تعد موجودة (خطأ 404 الصفحة غير موجودة).

وجمع الباحثون عينة عشوائية من صفحات الويب من Common Crawl، وهو بحث في أرشيف الويب يأخذ من وحدات بيتابايت من البيانات التي تم جمعها منذ عام 2008.

أخذ الفريق عينات من ما يقرب من 90 ألف صفحة إنترنت سنويًا من 2013 إلى 2023 لمعرفة ما إذا كانت لا تزال موجودة.

ووجد الباحثون في موقع ويكيبيديا أن حوالي 54 في المائة من الصفحات التي تم تحليلها تحتوي على رابط معطل واحد على الأقل في قسم المراجع.

احتوت حوالي 23 في المائة من المواقع الإخبارية على روابط معطلة بينما احتوت 21 في المائة من الصفحات الحكومية على روابط المعطلة.

كانت المواقع التابعة للحكومات المحلية والتي تم فحصها يحتوي على 29 بالمائة منها على رابط واحد معطل على الأقل.

أما فيما يتعلق بالمواقع الإخبارية، وجدوا تقريبًا نفس العدد من الصفحات ذات الروابط المعطلة على المواقع ذات الزيارات العالية وكذلك المنخفضة، ومثل المواقع الحكومية، فإن معظمها مرتبط بمواقع HTTP الخارجية الآمنة (بروتوكول نقل النص المتشعب - وهو الطريقة الرئيسة والأكثر انتشارًا لنقل البيانات في الشبكة العنكبوتية العالمية).

يحدث الانحلال الرقمي أو ما يعرف كذلك بفشل للمعلومات المُحوسبة، أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم تتوفر واحدة من كل خمس مشاركات على منصة إكس (تويتر سابقًا)، تم جمعها في عينة عشوائية في الوقت الفعلي من 4.8 مليون مشاركة متاحة لأكثر من بضعة أشهر على الموقع، إما بسبب حذف حساب المستخدم أو إزالة المنشور.

من المرجح أن تختفي المشاركة على منصة إكس إذا كانت مكتوبة باللغة التركية أو العربية أو جاءت من حساب يحتوي على "إعدادات افتراضية" مثل صورة الملف الشخصي العامة أو السيرة الذاتية.

كيف حدد تقرير الدراسة الروابط وصفحات الويب التي يتعذر الوصول إليها