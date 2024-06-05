تقدم اليمين المتطرف واليمين المحافظ في انتخابات الاتحاد الأوروبي هل سيساهم في تقاربهما؟

خلال مناظرة انتخابية أعلنت فون دير لاين أن ميلوني اجتازت جميع الشروط الضرورية والتي كان آخرها تلك المؤيدة لسيادة القانون، مشيرة إلى نوع من الرضا في حال ما "إذا كان ذلك صحيحا".

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لخصت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ما قد يتبادر في أذهان الكثيرين حول انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة هذا الأسبوع ... فما الذي يجب القيام به مع اليمين المتطرف؟ وهل يجب الوثوق به؟

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أنّ رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، التي دخل حزبها مرحلة ما بعد الفاشية، يمكن أن تكون جاهزة كشريك محتمل في الائتلاف بمجرد انتهاء الانتخابات التي تستمر أربعة أيام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

خلال مناظرة انتخابية أعلنت فون دير لاين أن ميلوني اجتازت جميع الشروط الضرورية والتي كان آخرها تلك المؤيدة لسيادة القانون، مشيرة إلى نوع من الرضا في حال ما "إذا كان ذلك صحيحا".

أورسولا فون دير لاين وجورجيا ميلوني Cecilia Fabiano/LaPresse

هذا السؤال المؤقت حول ما إذا كان يجب مد الثقة الأساسية إلى الأحزاب المتطرفة والشعبوية أمر يدور في أذهان الكثيرين، إذ يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اليمين على عكس ما حدث في تاريخه الذي تعود بذوره إلى هزيمة ألمانيا النازية والحكومة الفاشية في إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية.

منذ آخر انتخابات أوروبية قبل خمس سنوات، تقود الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة ثلاث حكومات، كجزء من الائتلافات الحاكمة في العديد من الحكومات الأخرى وترتفع أسهمها في استطلاعات الرأي في جميع أنحاء الاتحاد بشكل لم يسبق له مثيل.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تتأرجح الكتلة العملاقة برمتها نحو اليمين بعد الانتخابات حسب مجموعة كبيرة من الاستطلاعات وباتفاق المراقبين السياسيين مع ذلك.

"سيكون هناك تحول نحو اليمين، لذا فالسؤال هو: ما حجمها؟"، قالت ماريا ديميرتزيس من مركز أبحاث بروجيل المستقل الذي يتخذ من بروكسل مقرا له. وأكدت: "ستكون الأرقام مهمة لأنه من الممكن أن تكون إحدى النتائج المحتملة هي أن يصبح اليمين المتطرف في الواقع ثاني أكبر الأحزاب. إذا كان الأمر كذلك، فمن المثير للاهتمام أن نرى كيف ومن سيحكم".

في ثاني أكبر ممارسة للديمقراطية بعد الانتخابات الهندية الأخيرة، سينتخب ما يقرب من 400 مليون ناخب 720 عضوًا في البرلمان الأوروبي من خارج الدائرة القطبية الشمالية إلى أطراف أفريقيا وآسيا، ما سيؤثر على كل شيء، إنطلاقا من سياسات المناخ العالمي والدفاع إلى قضايا الهجرة والعلاقات الجيوسياسية مع الصين والولايات المتحدة.

لفترة أطول، لم تكن لانتخابات البرلمان الأوروبي أهمية كبيرة، حيث قامت الدولتان الأساسيتان، فرنسا وألمانيا، بوضع الكثير من السياسات للمجموعة المتزايدة باستمرار، وبدا المجلس التشريعي وكأنه دار تقاعد للساسة الوطنيين المسنين وحاضنة لعدد من المواهب الشابة.

ولكن مع نمو صلاحيات المجلس التشريعي في قضايا مثل القواعد المصرفية، والزراعة، وميزانية الاتحاد الأوروبي، ازدادت أيضًا أهمية التصويت ونوعية المشرعين. في حين أن كسر عتبة إقبال الناخبين بنسبة 50 في المائة كان يعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام في عام 2019، يقول استطلاع أجراه برلمان الاتحاد الأوروبي إن 71 في المائة يمكنهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، وهي خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام.

فون دير لاين وميلوني Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

يعد حزب الشعب الأوروبي الذي تتزعمه فون دير لاين، وهو مجموعة ديمقراطية مسيحية إلى حد كبير، أكبر حزب بالمجلس التشريعي ومن المتوقع أن يكون صانع الملوك في الائتلاف بعد الانتخابات وأي طرف على يمين حزب الشعب الأوروبي، فإن تفكيك ائتلافه مع الاشتراكيين والليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال وحزب الخضر يجب أن يكون القضية الرئيسية.

في حين أن الحدود الخارجية على اليمين جريئة و"وقحة" في أحسن الأحوال، إلا أنها يمكن أن تكون عدوانية ولاذعة في أسوأ الأحوال، لذلك، حتى لو كانت الحسابات ستؤدي إلى تحقيق نصر رائع لليمين يوم الأحد، فمن المرجح أن يكون المجموع أقل من مجموع أطرافه.

وعلى الرغم من وحدة اليمين المتطرف في الرغبة في إبعاد المهاجرين والسخرية من التدابير المناخية باعتبارها أيقظت الخيال ودعم القيم الأسرية المحافظة، هناك أيضًا اختلافات جوهرية. فعندما يتعلق الأمر بالحرب في أوكرانيا، على سبيل المثال، يقف شخص مثل ميلوني إلى جانب الغرب، على عكس رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. ويظل آخرون في المنطقة الرمادية.

كما أن الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة منقسمة الآن إلى مجموعتين في البرلمان: مجموعة الهوية والديمقراطية التي تضم حزب التجمع الوطني الفرنسي بزعامة مارين لوبان ومجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي تنتمي إليها ميلوني.

مارين لوبان إلى جانب جوردان بارديلا Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

البعض يغازل المركز والبعض الآخر يثير الجدل. وقد قامت طردت مجموعة الهوية والديمقراطية الشهر الماضي بطرد حزب البديل من أجل ألمانيا بعد سلسلة من الفضائح وعقب تصريح مرشحها الرئيسي بأنه ليس كل أعضاء وحدة سرب الحماية للنخبة النازية "إس إس" التي شاركت في فظائع كبرى خلال الحرب العالمية الثانية، كانوا مجرمي حرب.

وقال روبرتو داليمونتي، المحلل السياسي في جامعة "لويس في روما: "لقد أصبح حزب البديل من أجل ألمانيا الطاعون الذي لا يريد أحد أن يمسه".

ولا يزال من غير الواضح كيف ستشكل الأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية مجموعات جديدة بعد الانتخابات. في أيامنا هذه، يريد البعض أولاً أن يتم قبولهم في أرقى الدوائر رغم خلفيتهم المتطرفة. وتطمح لوبان إلى رئاسة فرنسا عام 2027، وبالطبع وصلت ميلوني بالفعل إلى تلك المرحلة كرئيسة لوزراء إيطاليا.

وخلال عامين تقريبا كزعيمة لإيطاليا، تمكنت من التغلب على المخاوف الأولية وأثبتت جدارتها بالثقة في قمم الاتحاد الأوروبي واستعدادها للعمل للتوصل إلى تسويات تمّ التوصل إليها بشق الأنفس، لحدّ إبقاء فكتور أوربان، القابل للاشتعال في صفه خلال المناقشات الرئيسية. وقد تجاهل القادة، بما في ذلك فون دير لاين، الشكاوى الوطنية بشأن معاملتها للمجموعات، التي لا تلبي قيم عائلتها المحافظة أو اتهاماتها بوضع قيود على حرية الصحافة.

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جورجيا ميلوني وفكتور أوربان Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

ومع تعرض الليبراليين والخضر المؤيدين لقطاع الأعمال للخسائر، تسعى فون دير لاين الأوروبي إلى إبقاء خياراتها مفتوحة لبناء ائتلاف، بما في ذلك ميلوني، على الرغم من الاعتراضات الصاخبة من حلفائها المنتهية ولايتهم.

حتى لو كانت الائتلافات في البرلمان الأوروبي هشة لأن النواب عادة يكونون مدينين بالفضل لأجندات وطنية، دون الأجندات الأوروبية، فإن فون دير لاين لا تزال حريصة على إيجاد ائتلاف يمنحها 361 صوتًا من أصل 720 صوتًا للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، للحفاظ على منصب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، الذي يعدّ المنصب الأقوى في الاتحاد.

هنا يأتي دور ميلوني أيضًا كلاعب محوري قد يكون بين يديها مصير فون دير لاين وكتلة جيوسياسية ضخمة على وشك الميل أكثر نحو اليمين. وفي هذا الشأن قالت ديميرتزيس من مركز بروغل للأبحاث: "هي واحدة من هؤلاء الأشخاص ... ليست من اليمين المتطرف تمامًا، لكنها من يمين اليمين. لقد كانت تتحدث إلى حزب الشعب الأوروبي، لكن تتحدث أيضًا إلى مجموعات يمينية أكثر تطرفًا، السيدة لوبان وآخرين. وبطبيعة الحال، اعتماداً على نتيجة الأصوات، قد تمتلك بطاقة كبيرة".